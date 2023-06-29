Смоленск – щит России

Загрядский Владимир Иванович

Председатель Смоленской областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

Защита Отечества – это первое и самое главное сейчас. Все знают, какая ситуация сложилась, поэтому важно, чтобы наши бойцы, контрактники были подготовлены к службе. Хорошо, что они не просто идут на службу, а проходят обучение, чтобы потом достойно проявить себя. Мы – передовая область, мы – защита нашей Родины, стена, которая всегда стояла и будет стоять благодаря нашим добровольцам. Смоленск – щит России, а в нынешнее время вопрос защиты и обороны встал очень остро, поэтому так важно сейчас смолянам вступаться за свою Родину. У меня близкие уже побывали в зоне СВО, кто-то вернулся, а кто-то до сих пор служит. Мы все чувствуем гордость за нашу армию, вся страна смотрит на них, все поддерживают и почитают своих героев – в этом прелесть нашей службы!