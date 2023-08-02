﻿Как на Смоленщине отмечают 1160-летие города-героя Смоленска? С размахом!





В этом году, 25 сентября, регион отметит две юбилейные даты – 1160-летие областного центра и 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В торжествах, которые проходят под девизом «Смоленщина. Мы вместе», участвуют и муниципалитеты области. Юбилейные мероприятия уже прошли в Вяземском, Руднянском, Гагаринском, Сафоновском, Ярцевском районах.

Что касается ближайших событий, то 5 и 6 августа, в Смоленске на улице Ленина пройдет Фестиваль уличной еды Street Food Russia, в котором свои проекты планируют представить более 30 рестораторов, гастроэнтузиастов и производителей ремесленных продуктов из Смоленского и ряда других регионов России. Начало в 10:00, вход свободный.

Также 5 августа состоится диджей-сет «Линия времени – Смоленск». Основа сюжетов — путешествие по временной линии «от прошлого к будущему». От локаций, символизирующих истоки Смоленщины, к тем, что определяют современность. Захватывающее выступление DJ с музыкальным сетом в жанрах melodic techno, deep и trance. Это комбинация электронной музыки и красивых видео-обзоров туристских «магнитов». Начало в 20:00, регистрация не требуется. Подключиться к онлайн-трансляции — в группе ВКонтакте Центра развития туризма Смоленской области.

Важно отметить, что отдельные мероприятия пользуются особой популярностью среди смолян и гостей региона. Так, были добавлены дополнительные экскурсии в рамках проекта «Пошагали», участники которой открывают тайны города, узнают, что скрывает Смоленская крепостная стена, какая история у Оленя, живущего на Блонье. Запись на экскурсию обязательна: http://crt67.ru/poshagali.

Также в числе наиболее популярных мероприятий – поездка на экскурсионном трамвае, где посетители могут познакомиться с историей города, увидеть главные достопримечательности, а также узнать — как появились первые трамваи на Смоленщине, и даже смогут почувствовать себя водителем в трамвае старого образца 1988 года выпуска. Запись на экскурсию также обязательна: https://crt67.ru/smoltramvai

Широкую известность приобрела экскурсия «Диванная флотилия», которая проходит на основной водной артерии Смоленщины – на реке Днепр. Участники экскурсии узнают, откуда и куда течет Днепр, что означает название реки, историю возникновения Древней Руси и значение Днепра и Смоленска в этом, романтическую историю молодца и девицы, которых разделила река, кто путешествовал по Днепру и за что наш город назвали Смоленском и еще множество интересных фактов.

Узнать более подробную информацию обо всех предстоящих мероприятиях можно на информационной платформе https://smolensk.ru/, которая была запущена в регионе по поручению врио губернатора Василия Анохина.