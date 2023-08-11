Контрактник из Дорогобужского района рассказал, почему пошёл служить в Вооруженные Силы РФ



Смоляне продолжают заключать контракты на военную службу с Министерством обороны. Одним из кандидатов стал житель Дорогобужского района, который уже прошёл все этапы подготовки, среди них – медицинское освидетельствование и оформление документов. Уже совсем скоро мужчина отправится к месту несения службы, в путь бойца провожает сестра и родители:



«Для нас он герой, конечно! Решиться на такой шаг может только настоящий мужчина – сильный и мужественный, и это уже многое о нём говорит. Отец очень гордится им, хотя и жалеет, что из-за возраста не может вместе с сыном пойти служить» — отметила мать добровольца.



Сам мужчина делится впечатлениями от подготовки к службе с улыбкой и подчёркивает, что в своём решении не колеблется и теперь видит только один путь – вперёд:

«Решение принял и сомневаться в нем не намерен. Считаю – все правильно! Отец мой – бывший военный, он всегда был мне примером. Хочу продолжить его дело, помочь ребятам и избавить наконец страну от этой грязи. Вперёд и только вперёд!



Районный пункт отбора в Сафонове находится по адресу: Советская улица, тел. 4-28-54 .