Жителям региона рассказали о праздновании юбилеев Смоленщины

Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир о праздновании 1160-летия Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

На вопросы жителей ответилазаместитель губернатора Смоленской области Анастасия Гапеева.

О культуре и туризме

С 1 июля сфера туризма в региона вновь стала относиться к Департаменту по культуре.

«В Смоленской области культурная, молодежная, спортивная и туристическая сферы – это те направления, по которым развивается наша экономика. А туризм сейчас рассматривается как форма привлечения жителей и гостей нашего города к развитию региона», – отметила Анастасия Гапеева.

В ближайшее время смолян и гостей региона ждёт множество событий, в том числе относящихся к празднованию юбилейного года.

О фирменном стиле юбилея Смоленска

В этом году для празднования 1160-летия города-героя создали брендбук. Особенность этого фирменного стиля – использование кириллицы и дат основания города.

При этом любой желающий может использовать региональный стиль для себя – например, создать тематический мерч. Полный брендбук 1160-летия можно найти во вкладке «Партнерам» на сайте smolensk.ru

О портале smolensk.ruи чат-боте

Около месяца работает сайт smolensk.ru – афиша мероприятий по всей Смоленской области. Любой пользователь может найти мероприятия и контакты организаторов по дате и геолокации.

«Пока на сайте размещены бесплатные мероприятия, но в дальнейшем мы готовы публиковать и коммерческие события. Так мы будем создавать единую афишу для жителей и гостей региона», – рассказала Анастасия Гапеева.

Совместно с порталом работает чат-бот в Telegram – как только обновляются события на сайте, пользователям приходит уведомление в чат-боте.

О праздновании юбилеев Смоленщины в районах

С 1 июля в районах Смоленской области проходят тематические праздники под лозунгом «Смоленщина, мы вместе!».

Завершат череду ближайшие три программы – в Рославле, Десногорске и Дорогобуже

В районы приезжали творческие коллективы из Смоленска. А в сентябре уже районные исполнители покажут свои программы для жителей областного центра – 9 сентября в Смоленске пройдут большой концерт и выставка-подворье.

О приглашённых гостях на 1160-летие Смоленска и насыщенном сентябре

Районные программы завершаются в конце августа в Дорогобуже. А в сентябре юбилейные события продолжатся в Смоленске.

На празднованиях в областном центре выступят приглашенные коллективы и исполнители. В Смоленск приедут гости из Татарстана, Москвы и Московской области, а также Беларуси и подшефного Смоленску Першотравневого района ДНР.

Кратко о событиях в сентябре:

1 сентября – фестиваль мыльных пузырей на площади Ленина.

2 сентября – первый в Смоленске фестиваль баскетбола 3х3 «Смоленская крепость»

« На площади Ленина установят три корта с трибунами. Будет прямая трансляция на Матч ТВ», — поделилась Анастасия Гапеева.

3 сентября на площади Ленина пройдет мотофестиваль, а у Ледового дворца – спортивный полумарафон.

7-9 сентября в городе стартует цикл фестивалей «Русское лето» (7 – концерт на базе КЦ Губернский, 8-9 сентября — на площади Ленина).

8 сентября в Смоленске выступит «Хор Турецкого».

8-12 сентября пройдёт Кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

С 5 по 9 сентября в областном центре пройдёт XVI фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство».В день завершения выступят молодые исполнители из России и Беларуси,коллективы из Татарстана и кавер-группы.

9 сентября на площади Ленина также пройдут концерты группы «Земляне», «Зверобой» и «Бурито», 17 сентября выступят смоленские диджеи.

16 сентября – Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема на площади Ленина.

Кульминация празднования пройдёт 23, 24 и 25 сентября. В центре города состоится большой патриотический концерт с участием коллектива «Фонограф» и Сергея Жилина, а также коллективов из Витебска, Могилёва и Минска. Кроме того, на крепостной стене со стороны улицы Дзержинского покажут песочное шоу об истории Смоленщины.

Все события будут собраны на портале smolensk.ru.

При этом любой желающий может тоже стать частью юбилейной программы:

«Если у жителей или гостей есть предложения по улучшению или кто-то хочет выступить на празднованиях, во вкладке «Партнерам» на сайте smolensk.ru. есть раздел для сбора предложений. Мы встречаемся, просматриваем и обсуждаем. Потом коллектив или исполнителя могут включить в общий план мероприятий», – рассказалаАнастасия Гапеева.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте(https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).