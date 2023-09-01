﻿Смоленская АЭС: из колледжа в Росатом





Десногорский энергетический колледж (ДЭК) — один из поставщиков кадров рабочих специальностей для Смоленской АЭС, присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет». С 1 сентября три группы первокурсников начали заниматься по обновленным образовательным программам.

«Профессионалитет» – одна из 42 инициатив социально-экономического развития России. Министерство просвещения запустило образовательный эксперимент в 2022 году в ответ на задачу, поставленную президентом, – для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны уже к 2028 году подготовить для ключевых отраслей экономики не менее 1 млн квалифицированных рабочих. Замысел проекта — добиться максимальной практико-ориентированности учебного процесса и в сжатые сроки обеспечивать кадрами предприятия. В главе угла усиление связи «колледж – работодатель».

Росатом стал одним из ключевых партнеров проекта. По словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, «Профессионалитет» – отличный пример поднятия престижа рабочих профессий, которые будут востребованы всегда, несмотря на автоматизацию производств. Без рабочих кадров и речи идти не может о достижении амбициозных целей, стоящих перед отраслью.

«В Десногорске драйверами профессиональных направлений выступают в первую очередь предприятия Росатома, они формируют заказ на выпускников определенных специальностей, – отмечает директор ДЭК Наталья Черных.

По программе «Профессионалитет» в колледже будут готовить по специальностям: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик».

«Не раздумывая, подал документы в ДЭК на направление «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Во-первых, уже давно решил идти по стопам отца, а во-вторых, прекрасно понимаю, что электрики востребованы в любые времена. Через 1 год и 10 месяцев, когда многие мои сверстники только окончат 11 класс, я уже начну работать и решать сложные задачи. Разве это не здорово в 17 лет приносить пользу и быть финансово независимым?» — говорит первокурсник Алексей Мишин.

В 2024 году студенты «Профессионалитета» ДЭК начнут практику на предприятиях атомграда, а спустя 2-3 года – свой трудовой путь, для этого действуют договоры на целевое обучение. Для быстрой адаптации к рабочим местам колледж оснащен необходимыми инструментами и специализированными IT-комплексами, которые помогают приобретать Смоленская АЭС и филиал АО «АЭР». Так, в 2022 году открыты мастерские по компетенциям «Сварочные технологии» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», в 2023 году – мастерская по направлению ТОиР электрооборудования.

В России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность. Для повышения эффективности работы по направлению дополняется и законодательная база.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС