﻿Граждане повышают требования к информации из социальных сетей





14 августа исполнилось десять лет платформе Телеграм. В этой связи есть повод обсудить роль социальных сетей и мессенджеров в формировании актуальной повестки.

Современная информационная среда отличается высоким уровнем плотности и многообразием контента. Поэтому требования граждан к качеству получаемой информации растут. Людям важно получать качественные новости и отсекать фейки.

Уровень доверия россиян к различным видам СМИ серьезно разнится, но, по данным социологов, наиболее настороженное отношение сохраняется к социальным сетям и мессенджерам. Им не доверяет более трети россиян, что превышает долю тех, кто склонен верить информации из этих источников.

Соцсети – удобное средство для доставки информации до потребителя, но доверие сохраняется только к аккаунтам официальных СМИ или органов власти. Пользователи сети уже насытились анонимными сообщениями и слухами. К тому же только 10% контента того же Телеграмма составляет оригинальная иформация. Основной массив контента представляет собой рерайт, собрание слухов и фантазий.

Почему, на ваш взгляд, общество продолжает доверять наиболее привычному формату получения информации в виде традиционных СМИ? Выросло ли доверие к неофициальным источникам информации за последнее время? Каким способом можно эффективно оградить общество от фейковых новостей из социальных сетей и мессенджеров? Каким аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах доверяете вы?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Социальные сети всецело вошли в нашу жизнь и для многих являются единственным источником информации. Да, несомненно, она многообразна. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.от 31.07.2023) со статьей 10.6. «Особенности распространения информации в социальных сетях» не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина и другие правила, которые не всегда в социальных сетях выполняются. Среди опубликованной информации встречаются фейки – недостоверная информация, которую читатели воспринимают, как истинную.

Я всегда придерживаюсь девиза «Доверяй, но проверяй». Поэтому доверяю только официальным источникам информации, в том числе и в социальных сетях.

При соблюдении тех правил, которые приняты и действуют на территории Российской Федерации в отношении социальных сетей может ситуация с недостоверной информацией наладится.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Развитие социальных сетей и мессенджеров — важный элемент информационной среды XXI века. Значительное число граждан получают сегодня информацию не из традиционных СМИ, а из ленты в социальных сетях, чатов в мессенджерах, ленты новостей, на которую они подписаны. С одной стороны, эти источники информации дают возможность оперативного получения разнообразной информации. С другой стороны, информация в них носит зачастую непроверенный характер, а то и содержит в себе откровенные фейки, вбрасываемые в провокационных целях. Определённые ограничения доступа к цифровому контенту начали вводиться постепенно, когда государство вводило в законы запреты на распространение экстремистских материалов, информации, пропагандирующей наркотики и порнографию. Были расширены полномочия Генпрокуратуры и Роскомнадзора. В прошлом году был закрыт доступ в российском сегменте интернета к крупнейшим зарубежным ресурсам — Facebook, Instagram, Twitter. Это позволило ограничить доступ к запрещённой информации. Однако пользователи, использовавшие данные платформы, потеряли подписчиков и «друзей», которые нарабатывались годами. Предприниматели потеряли возможность распространения рекламы своей продукции на этих платформах, а также доступ к функциям монетизации. Переход на российские платформы требует времени — число подписчиков нарастить не так просто, а функции монетизации не всегда настроены оптимально.

Причина доверия к традиционным СМИ очевидна. В газетах, журналах, на радио и телевидении работают профессионалы. Журналисты годами занимаются своим делом, а материалы проходят редактуру. Над многими материалами работают совместно несколько журналистов. Потому и качество такого контента выше, информация проверяется, журналисты работают с надёжными источниками, экспертами и профессионалами для подготовки материалов. Я выписываю газеты и журналы, слушаю радиопередачи и смотрю телепередачи, поскольку хочу получать качественный новостной и экспертный контент. Телеграм-каналы читать также интересно, однако многие из них используются в качестве «сливных бачков» для целевого вброса липового контента, выгодного заказчика. Непонятно, кто стоит за этим контентом, отсутствуют сведения о редакции издания и т.п. Кроме того, авторы некоторых телеграм-каналов перешли к открытому вымогательству, требуя со своих жертв деньги за «блок» на негативную информацию в их отношении на определённый срок. Это стало причиной справедливого внимания к авторам этих каналов со стороны правоохранительных органов.

Следует, впрочем, признать, что блогеры, например, авторы YouTube-каналов, часто обсуждают проблемы, о которых мало говорят в традиционных СМИ. Обсуждение ведётся в интересном, доверительном для потребителя информации ключе, что подкупает слушателей и зрителей. В этом плане традиционные СМИ более консервативны — в последнее время по ряду вопросов им не хватает оперативности в подачи информации, а комментарии экспертов носят порой шаблонный характер. Поэтому доверие к неофициальным источникам информации растёт за счёт того, что они способны подать материал более быстро, интересно, красочно.

Опровержением фейков из соцсетей и мессенджеров должно заниматься государство. Уже создан портал объясняем.рф, на котором граждане могут получить проверенную информацию по важным вопросам. В традиционных СМИ часто можно видеть комментарии экспертов с опровержениями фейков и вбросов, а также соответствующие пояснения официальных лиц. Блокирование контента может применяться, когда контент носит заведомо фейковый характер, а его распространение несёт реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью гражданам, безопасности государства и в ряде иных случаев. В то же время, блокирование не должно носить повальный, избыточный характер, не нужно вы выстраивать тотальный файервол и блокировать контент неизбирательно. Желающие получить доступ к запрещённому контенту часто находят способы получить его через vpn и иные инструменты, хотя пользоваться ими стало заметно сложнее.

В соцсетях сейчас есть очень много интересных аккаунтов, которые созданы представителями государства, но ведутся в неформальном ключе. Интересно читать аккаунты Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова в телеграм, аккаунты политических партий — КПРФ, ЛДПР, Единой России, Справедливой России, Яблоко, тематические аккаунты военкоров, аккаунт «Русская весна», посвящённый ходу СВО. В целях получения альтернативных точек зрения интерес представляют аккаунты зарубежных СМИ, отдельные аккаунты с левопатриотического, либерального и консервативного флангов.