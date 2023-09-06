﻿Россия развивает сотрудничество со странами БРИКС





XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начал работу в Йоханнесбурге. Начало видеообращения президента России Владимира Путина к участникам диалога лидеров на Деловом форуме БРИКС вызвало продолжительные аплодисменты в зале.

Президент России Владимир Путин заявил о важности развития связей стран БРИКС для улучшения ситуации в мировой экономике в целом.

Торговый оборот России с другими членами БРИКС уже составляет более $230 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

Экономика входящих в БРИКС по паритету покупательной способности обходит государства Группы семи (G7). Доля стран БРИКС, в которых проживает более 3 млрд человек, достигла в мировом ВВП почти 26%.

Насколько, по вашему мнению, важно развитие сотрудничества со странами БРИКС? Может ли, на ваш взгляд, развитие торговых связей со странами БРИКС помочь нашей стране устранить влияние санкций со стороны западных стран? Развивается ли сотрудничество с БРИКС в вашем регионе? Насколько позитивно, на взгляд, сотрудничество с этими странами влияет на внутреннюю политику и сохранение стабильности в России?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Гордость за нашу страну, за нашего президента вызвала у меня теплая встреча со стороны лидеров форума БРИКС в начале видеообращения Путина Владимира Владимировича.

Нам очень важны экономические связи, которые в последнее время налаживаем со странами, входящими в эту организацию. Как заметно по их реакции они также в этом заинтересованы.

Несомненно, развитие торговых связей со странами БРИКС улучшит экономическую ситуацию в России из-за негативного влияния санкций западных стран. В Смоленской области пока не заметно сотрудничество с участниками форума, но я надеюсь, что в ближайшем будущем это будет реальностью.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Развитие сотрудничества со странами БРИКС для России в настоящее время носит принципиально важный характер. Среди глобальных форматов сотрудничества значение «большой семёрки» постепенно снижается, по мере того как падает доля G7 в мировом ВВП. ШОС является всё-таки региональным евразийским форматом сотрудничества, а в G20 заметное влияние имеют страны Запада. Поэтому формат БРИКС является оптимальным для России многосторонним форматом взаимодействия. Здесь присутствует и возможность сотрудничества с крупными экономиками на различных континентах, и отсутствие доминирования Запада в организации, и перспектива значительного расширения организации. Созданный на базе БРИКС новый банк развития позволит финансировать крупные международные проекты, а увеличение национальных валют во взаимных расчётах и возможное введение единой резервной валюты позволят снизить возможности Запада по воздействию на финансовые системы государств БРИКС.

Влияние западных санкций на экономику России будет снижаться, если страны БРИКС пойдут на упрощение торговли между государствами-членами, снизят пошлины и устранят нетарифные барьеры. Тогда торговые потоки могут быть окончательно перестроены, действие вторичных санкций будет ослаблено, проблемы с поиском иностранных комплектующих пойдут на спад. Страны БРИКС могли бы разработать свои собственные альтернативные экологические стандарты, которые были бы реалистичными, позволили бы России сохранить и упрочить свои позиции в международном разделении труда и в то же время поощряли бы активную реализацию новых проектов по улучшению экологической ситуации в государствах-членах.

Для Смоленской области реализация сотрудничества с БРИКС обрела бы новую перспективу в случае вступления в организацию Беларуси, которая в этом году впервые принимает участие в мероприятиях саммита. В этом случае можно было бы инициировать, например, финансирование крупных инфраструктурных (транспортных) трансграничных проектов с участием, в том числе, Беларуси и России. Бенефициаром проектов по строительству транспортных коридоров, логистических мощностей стала бы Смоленская область. Но пока вектор развития БРИКС не до конца определён и вопрос о пределах расширения организации неочевиден. Премьер Индии Нарендра Моди занял чёткую позицию по поддержке расширения БРИКС, осталось дождаться мнения руководителей других государств-участников.

Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, как правило, занимают позицию по поддержке суверенного развития государств, отказа от политического диктата, невшмешательства во внутренние дела других государств. Поэтому России достаточно комфортно работать в этом формате. Сотрудничество в рамках БРИКС полностью отвечает запросу на сохранение стабильности в России, самостоятельное решение внутриполитических вопросов, и в то же время на поиск надёжных партнёров для политического взаимодействия и экономического сотрудничества на международной арене.