Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации здорового старения

Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации здорового старения

Люди во всем мире стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни в тройке лидеров: Гонконге, Японии и Швейцарии составляет около 84-85 лет. Россия занимает 109 место с результатом 71,5 года. Но еще более важными являются показатели средней продолжительности здоровой жизни, когда человека еще не беспокоят серьезные заболевания, резко снижающие качество жизни. По этому критерию Россия находится на последнем месте в Европе с цифрой – 59,8 лет.

Одной из национальных целей развития Российской Федерации является сохранение здоровья и благополучия населения. Ключевой показатель — это увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и продление активного здорового долголетия до 68 лет в период до 2030 года.

По прогнозам ВОЗ в 2030 г. люди в возрасте 60 лет и старше будут составлять одну шестую часть жителей планеты (1,4 млрд. человек). Поэтому активно ведутся разработки в направлении медицины долголетия, которые позволят на базе персональных данных, в том числе геномного и функционального обследования, определения биологического возраста, особенностей микробиоты, подобрать индивидуальную терапию и отслеживать траекторию старения с последующей корректировкой.

Согласно современным научным данным, старение — это результат накопления ошибок метаболизма, что приводит к снижению приспособительных возможностей организма и появлению возраст зависимых заболеваний. К сбоям ведут генетические особенности (мутации), но в большей степени (70-75%) влияют факторы внешней среды: экология и образ жизни.

Факторы, ускоряющие процесс старения:

— алкоголь и курение оказывают своё пагубное влияние на организм;

— малоподвижный образ жизни;

— неправильное питание с избытком быстрых углеводов и недостатком овощей и фруктов;

— стрессовые ситуации (прекращение трудовой деятельности, переезд в более подходящее для пожилого человека жилье и смерть друзей и близких).

К наиболее распространенным заболеваниям у пожилых людей относятся потеря слуха, зрения, мышечной массы, боли в спине и шее и заболевания суставов, хронические болезни легких, сердца и сосудов, диабет, депрессия и деменция. В процессе старения повышается вероятность падений и бытового травматизма.

Особое внимание необходимо уделять вопросам профилактики когнитивных нарушений, так как они ведут к потере дееспособности человека.

Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции, на нее приходится 60-70% всех случаев (по данным ВОЗ). Это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, при котором постепенно нарушается память и мыслительные способности. По мере прогрессирования болезни происходит полная потеря автономии пациента: неспособность запоминать и узнавать людей, предметы, места, выполнять простейшие задачи. Болезнь Альцгеймера занимает седьмое место среди причин смерти в России. Нарушение памяти появляются чаще всего в возрасте 60-65 лет.

Пока наука не нашла лекарства от этой болезни. Снизить риск болезни Альцгеймера и других типов деменции, замедлить процесс старения можно за счет:

— ведения здорового образа жизни с контролем уровня артериального давления, холестерина, глюкозы крови, регулярной физической активностью, прохождением профилактических и диспансерных осмотров, отказом от курения и приема алкоголя;

— полноценного сна;

— освоения новые навыков и знаний: иностранные языки, шахматы, заучивание стихов, игра на музыкальных инструментах, участие в различных видах спорта, чтение, хобби — любая активность может помочь. Мозг тоже нуждается в постоянной тренировке;

— развития чувства равновесия и улучшения координации движений: йога, гимнастика, пилатес;

— изменения привычек: смена руки при чистке зубов и других манипуляциях, новые дороги до посещаемых мест;

— расширения круга общения и знакомств;

— сохранения спокойствия. Выберите занятие, которое помогает вам успокаиваться: йога, медитация, теплые ванны, прогулки на природе или дыхательные упражнения.

Если пожилой человек имеет возможность прожить дополнительный отрезок жизни в хорошем состоянии здоровья и обстановке заботы, он сможет заниматься любимыми делами: продолжать образование, осваивать новые или возвращаться к давно забытым увлечениям, активно участвовать в жизни своих семей и общества.