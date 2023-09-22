﻿Василий Анохин открыл первый региональный форум молодежных инициатив «Будущее за нами»





Глава региона Василий Анохин принял участие в открытии первого форума детских и молодежных инициатив Смоленской области «Будущее за нами», который проходит 11-12 сентября на площадке СОК «Смена».

На протяжении двух дней форума активные и инициативные школьники региона будут участвовать в деловых играх и мастер-классах, презентовать свои команды и решать кейсы, связанные с формированием молодежной среды в муниципалитетах.

Форум объединил участников сразу трех событий проекта «Смоленщина – Родина Первых»: марафона детских и молодежных инициатив, где юные смоляне предлагали идеи, как сделать Смоленскую область первой в разных сферах, стратегических сессий, в ходе которых ребята совместно предлагали решения проблемы оттока молодёжи из районов в Смоленск и из области в другие регионы, а также конкурса видеороликов «1160 причин любить Смоленщину».

Открывая первый региональный форум детских и молодежных инициатив, глава региона выразил уверенность, что у детей будет возможность реализовать себя внутри региона.

Василий Анохин: Молодежь – это люди, на которых будет держаться будущее региона и страны. Смоленской области нужно ваше активное участие в общественной жизни, сейчас оно востребовано как никогда! У вас есть для этого всё: вы талантливые, многие из вас – уже победители различных конкурсов. Но главные победы, уверен, впереди. Я хочу вам пожелать быть всегда первыми. Не бойтесь мечтать, ставить цели и идти к ним. Пробуйте делать первые шаги к ней у себя в регионе! Успехов во всём!

Итогом форума станут дополнения к предложениям, которые были выработаны победителями конкурса инициатив в ходе стратегических сессий. В ближайшее время идеи ребят будут взяты в проработку для реализации в районах области при поддержке регионального отделения «Движения первых».

На открытии форума объявлены победители конкурса видеороликов «1160 причин любить Смоленщину» — авторы 15 видеороликов.

Дипломы победителям регионального конкурса вручил глава региона Василий Анохин. Работы участников размещены в социальной сети ВКонтакте и найти их можно по хештегу #1160причинЛюбитьСмоленщину

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Проведение форума подобной направленности, безусловно, важно и необходимо для развития молодёжной политики региона. На мероприятиях, где молодёжь участвует в деловых играх и мастер-классах, а также решает кейсы, связанные с формированием молодежной среды в муниципалитетах, прививает им чувство причастности к тому, что происходит в области. О том, что необходимо подрастающему поколению, можно узнать из первых уст. К тому же, немаловажно участие первых лиц региона в таких форумах. Так, Василий Анохин выразил уверенность, что у детей будет возможность реализовать себя внутри Смоленской области. Идеи ребят, которые они предложили на форуме, будут взяты в проработку для реализации в районах региона. Я уверен, что практику проведения подобных мероприятий стоит распространять на всю страну.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Закончилось лето и отдохнувшая, загоревшая молодежь вернулась в города и поселки, к месту учебы и работы, современные школьники и студенты, так же как и их предшественники активны, подвижны и целеустремленны. Сейчас с началом осени — стоит направить имеющийся научный, творческий, интеллектуальный потенциал подрастающего поколения на расширение их знаний, умений и навыков, дать возможность реализовать имеющийся идеи и проекты. Одной из таких площадок и стал первый форум детских и молодежных инициатив Смоленской области «Будущее за нами», который проходил 11-12 сентября 2023 г. на площадке СОК «Смена» в Красном бору .

Надо поддерживать подобные начинания, делая их систематическими и регулярными, как на площадках региона так и за его приделами! Приглашая к себе, расширяя круг участников и сферу интересов, организовывая активную, образованную и талантливую молодежь для дальнейших свершений и достижений. Ведь приобретенный сейчас потенциал и знания, бесспорно пригодится в дальнейшей жизни, это тот опыт, который стоит передавать последующим поколениям.