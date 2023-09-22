﻿Студенты вузов приступили к изучению «Основ российской государственности»





В российских вузах запущен курс «Основы российской государственности». Он будет вестись на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета.

О введении этого курса президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете, посвященном молодежной политике. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России» совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки. В разработке приняли участие более 7 тысяч ученых из 600 российских университетов и исследовательских институтов.

«Основы российской государственности» направлены на совершенствование социально-гуманитарной подготовки студентов российских вузов. В основу нового курса положен принцип междисциплинарности, то есть в нем соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии.

Предмет состоит из 5 разделов: «Что такое Россия?»; «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны».

Курс призван продемонстрировать всеобъемлющий духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность исторического пути ее развития и самобытности политической организации, а также показать взаимосвязь личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.





Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

С момента рождения гражданина его окружают государственные символы, политическая социализация начинается с детского сада, продолжается в школе на уроках истории и обществознания, где происходит ознакомление с основными элементами философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. Введение в высших учебных заведениях, не зависимо от профиля курса «Основ российского государства» призвано продолжить изучения данных элементов, углубляя знания в данных областях. В новом предмете затронуты политические, нравственные, философские, исторические аспекты развития общества. Подрастающее поколение, будущее нашей страны должно знать исторические процессы, исторических деятелей, внёсших большой вклад в развитие страны. На введенном курсе это не просто удобно сделать, акцентировав внимание на конкретных аспектах и личностях внесших значительный вклада в развитие той или иной отрасли науки и определенного региона. Данный курс можно дополнить местными региональными материалами, организовывая преемственность в изучении школьного курса, уже в высших учебных заведениях, где специально подготовленные опытные педагоги смогут закрепить и расширить междисциплинарные связи полученные в школе, воспитывая в студентах осознание принадлежности к российскому обществу и развивать чувство гражданственности.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Курс «Основы российской государственности» введенный в программу российских вузов, несомненно, принесет положительный эффект. Воспитание и развитие у студентов чувства гражданственности настолько актуально в наше непростое время. Духовно-нравственный фундамент молодежи сейчас необходим, как никогда.

Закладывание знаний в формировании достоинства и успеха через 5-6 лет даст свой положительный прогрессивный успех в политике и обществе в целом.