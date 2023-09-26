﻿Василий Анохин вступил в должность Губернатора Смоленской области





В администрации региона состоялась торжественная церемония вступления в должность всенародно избранного Губернатора Смоленской области Василия Анохина.

На мероприятии присутствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Смоленской областной Думы, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Смоленской области, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, представители бизнес-сообщества.

Церемония началась с внесения Государственного флага Российской Федерации и флага Смоленской области.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова огласила официальные итоги выборов Губернатора Смоленской области.

Василий Анохин принес присягу и официально вступил в должность Губернатора Смоленской области.

Василий Анохин: Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Смоленской области верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Смоленской области, использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего развития Смоленской области и повышения благосостояния ее населения.

От имени Президента Российской Федерации Владимира Путина выступил Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Игорь Щёголев, Полномочный представитель Президента России в ЦФО: От имени и по поручению главы государства поздравляю Вас, Василий Николаевич, с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Смоленской области.

Вы одержали убедительную победу на выборах и честными намерениями получили поддержку смолян. Это большой лимит доверия от всех жителей, который теперь необходимо оправдать для результативной работы на благо региона.

Итоги голосования выражают высокую оценку и одобрение планов по развитию области.

Позвольте поблагодарить всех жителей Смоленской области, принявших участие в выборах, ответственно и осознанно высказавших свою позицию.

Василий Николаевич, знаем, что вы побывали во всех без исключения муниципалитетах области, изучили проблемы и на основе общения с жителями и экспертами подготовили программу социально-экономического развития Смоленской области – региона с богатым культурно-историческим наследием, славными трудовыми и боевыми традициями. Пользуясь случаем, поздравляю всех смолян с праздником 1160-летия города Смоленска и 80-летия со дня освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. Смоленская область — это историческая русская земля, здесь множество мест, связанных с легендарными событиями и выдающимися личностями, прославившими наше Отечество.

Также всенародно избранного Губернатора поздравил Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы: Смоляне поддержали Василия Николаевича с надеждой на то, что они будут услышаны, а регион получит новый импульс развития. За короткий промежуток времени Василий Николаевич лично объехал все районы Смоленской области. В режиме открытого диалога пообщался со смолянами. И сегодня создан огромный перечень наказов, которые волнуют наших граждан. Со вступлением в должность на плечи Главы региона и сформированной им Администрации, а также всех, кто наделен властью, ложится большая ответственность за решение тех вопросов, с которыми обратились смоляне. Только совместно мы сможем их решить, независимо от политической принадлежности, религиозных и иных взглядов.

В ближайшее время начнут реализовываться масштабные проекты, получившие поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы также берем ответственность за выполнение этих задач, без которых Смоленщине, как приграничному региону, будет сложно развиваться дальше. Уверен, что Смоленская областная Дума седьмого созыва станет надежной опорой и поддержкой в решении насущных для смолян вопросов, а также проведении политики Президента и консолидации общества.

От лица Русской Православной Церкви Василия Анохина со вступлением в должность поздравил Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, огласив поздравительный адрес Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, говорилось: «Уважаемый Василий Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост губернатора Смоленской области! Многие годы, трудясь в системе государственного управления, Вы накопили ценный профессиональный и административный опыт. В период работы в регионе Вы активно занимались решением непростых задач и успели приобрести доверие местных жителей, о чем свидетельствуют результаты состоявшихся выборов.

Выражаю надежду на развитие доброго сотрудничества светской власти с епархиями Смоленской митрополии, направленного на утверждение непреходящих духовных ценностей в обществе, нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также сохранение многовекового культурного наследия Отечества.

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в предстоящих ответственных трудах».

Василий Анохин поблагодарил жителей Смоленской области, высшее руководство страны за оказанное высокое доверие и поддержку.

Василий Анохин: Прошло шесть месяцев с того момента, как Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин направил меня в Смоленскую область, чтобы ознакомиться с положением дел в регионе и определить основные ключевые моменты социально-экономического развития области.

На недавнем совещании, которое провел глава государства по вопросам социально-экономического развития Смоленщины, я подробно доложил о ключевых направлениях деятельности. Они были определены по итогам моих поездок во все муниципальные образования, встреч с населением городов и районов, регулярных дискуссий и стратегических сессий с экспертами, представителями политических объединений и профессиональных сообществ, бизнеса, институтов гражданского общества, неравнодушными гражданами. Потому нам был важен каждый и мнение каждого!

Результаты этой совместной работы легли в основу программы развития области, и я благодарен всем смолянам, кто принял в ней активное участие, проявил заинтересованность в поиске и решении существующих проблем. У региона есть большая поддержка со стороны нашего Президента Владимира Владимировича Путина, со стороны Правительства, Министерств, ведомств, и это хорошее подспорье, чтобы начать реализовывать серьезные проекты по развитию инфраструктуры, экономики, социальной политики.

Смоленская область, как заметил наш лидер государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Владимирович Путин, обладает огромным потенциалом. В первую очередь, это, конечно, жители.

Василий Анохин подчеркнул, что экономика региона показывает серьезный рост по сравнению с прошлым годом. Одним из доминирующих секторов экономики, на долю которой приходится более 30% валового регионального продукта, является промышленность. Она обеспечивает 25% налоговых поступлений в бюджет региона. Обрабатывающие производства в первом полугодии выросли на 18%. . Особое место среди них, учитывая потребности специальной военной операции и укрепления обороноспособности страны, занимают предприятия электронной промышленности. Помимо этого, отличные перспективы для роста у Смоленского авиационного завода. После визита Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина началась активная работа по решению кадровой проблемы завода: внедряются сетевые образовательные программы технической направленности – Смоленским государственным университетом заключены соглашения с МАИ и МГТУ имени Баумана, ведется работа с Витебским государственным университетом.

Василий Анохин: Заметный рост – более 56% – наблюдается в производстве транспортных средств. Здесь в числе передовых – Рославльский вагоноремонтный завод, наладивший выпуск уникального вагона-платформы, не имеющего аналогов в России. В ближайших планах – производство вагонов-цистерн. И я очень рад, что мое обращение о финансовой помощи в реализации данного проекта получило поддержку на самом высоком государственном уровне.

Президентом поддержана и еще одна актуальная просьба – о докапитализации регионального фонда развития промышленности на 150 миллионов рублей. Это позволит привлечь в регион порядка полумиллиарда рублей дополнительных частных инвестиций.

Далее глава региона остановился на ключевых направлениях предстоящей работы.

Василий Анохин: Впереди еще очень много работы. Общими усилиями с федеральным центром, крупнейшими индустриальными и бизнес-партнерами нам предстоит воплотить в жизнь важные и масштабные для области инфраструктурные и гуманитарные проекты, одобренные главой государства.

В частности, речь идет о создании межвузовского кампуса. Он станет эффективным инструментом преодоления разрыва между существующей системой высшего образования региона и потребностью экономики в квалифицированных специалистах технических и креативных профессий. Реализация данного проекта приведет к трансформации экономического уклада региона и к 2030 году доля высокотехнологичных отраслей в структуре ВРП увеличится до 25%.

Также в числе направлений работы — реконструкция Смоленской крепостной стены, модернизация систем коммунальной инфраструктуры, ликвидация кадрового голода, развитие сферы здравоохранения.

Завершая выступление, Василий Анохин подчеркнул, что для успешного, максимально эффективного достижения поставленных высшим руководством страны целей сегодня на Смоленщине есть все предпосылки: инициативные, трудолюбивые люди и политическая стабильность, за которую на прошедших выборах проголосовали жители области, отдав абсолютное предпочтение крупнейшей политической партии – президентской партии «Единая Россия».

Василий Анохин: Главное, что есть поддержка со стороны населения, за что мы очень благодарны. Я уверен, что общими усилиями мы обязательно, день за днем, будем делать жизнь в регионе только лучше.

Уверен, что исполнительная и законодательная власти региона будут работать в едином ключе, и мы готовы брать на себя полноту всей ответственности. Считаю долгом чести оправдать оказанное лично мне высокое доверие и выполнить взятые обязательства по стратегическому развитию Смоленской области, реализации поддержанных смолянами и руководством страны планов, проектов и программ новой управленческой команды региона. Мы все вместе, для нас важен каждый, а значит, у нас действительно все получится!





Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Вступление в должность глав государств, чрезвычайных послов и глав регионов уже не один десяток лет является традиционной процедурой, признания легальности проведённых выборов и легальности власти. Это четкий своеобразный ритуал, сочетающий старое и новое, связывающий поколения и ветви власти между собой. Это дань традиции, берущий свое начало с инаугурации Бориса Николаевича Ельцина 10 июля 1991 года в Кремлёвском дворце съездов. В дальнейшем в этой ритуал вносилось много изменений и новшеств, но мы видели, как на наших глазах формировалась история, формировались новые институты власти.

Вслед за инаугурацией первого лица государства, подобное новшество распространилось на глав субъектов. В каждой республике, крае, области, применялись свои элементы и символы власти, но зачастую процедура оставалась неизменной. Инаугурация нового главы Смоленской области начинается в торжественной обстановке, в зал вносится флаг Российской Федерации, звучал гимн России, оглашаться результаты выборов. На торжественном мероприятии присутствуют высокопоставленные гости, в присутствии которых избранный большинством голосов глава региона произносит присягу. Обещая соблюдать законы, уважать и охранять права и свободы, защищать интересы жителей региона и использовать данные ему полномочия и знания на благо региона. Далее следуют поздравления в адрес губернатора и его обращение к жителям.

Вот и в этот раз в Большом зале администрации прошла церемония инаугурации губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина. С приходом, которого в регион, жители с нетерпением стали ждать перемен к лучшему, возлагая все свои надежды и чаянья на того, кому доверились. Вслед за почетными гостями пожелаем теперь уже официально избранному главе региона, достижения всего задуманного, что б удалось вывести Смоленскую область на новый виток развития.



Понажев Юрий Олегович

Юрист

Среди всех выборов глав регионов, состоявшихся в 2023 г. в единый день голосования, Василий Анохин получил наибольшую поддержку — 86,62% голосов избирателей. Такой результат говорит о высоком кредите доверия новому главе субъекта и означает очень высокую ответственность за воплощение в жизнь предвыборной программы. Избиратели оценили высокую активность Василия Николаевича Анохина в ходе предвыборной кампании — губернатор посетил все муниципальные образования, взял на контроль наказы избирателей, строго спрашивал с чиновников за исполнение поручений. Была продемонстрирована поддержка президента — совещание о социально-экономическом развитии Смоленской области было проведено непосредственно в один из дней многодневного голосования. На совещании были заявлены важные проекты о строительстве образовательного кампуса, восстановлении аэропорта и ряд других немаловажных инициатив.

Вместе с тем, следует признать, что Смоленская область, к сожалению, в значительной степени остаётся депрессивным регионом. Размер доходов областного бюджета небольшой, уровень средних зарплат в регионе существенно ниже среднероссийского, как и уровень рождаемости. У населения региона есть ярко выраженный запрос на возрождение промышленности и сельского хозяйства региона. Для этого нужно увеличивать посевные сельскохозяйственные площади, возрождать скотоводство, восстанавливать утраченные промышленные предприятия (такие, как завод холодильников), восстанавливать спортивный потенциал региона (вновь использовать по назначению стадион «Спартак», возрождать профессиональные спортивные клубы в регионе), возрождать малую авиацию, судоходство по Днепру, реализовывать другие проекты. Если новой администрации региона удастся наладить работу по этим и многим другим направлениям, то смоляне, вспоминающие сейчас с ностальгией о временах первого секретаря Смоленского обкома КПСС Ивана Ефимовича Клименко, увидят, что Смоленщина, наконец, возрождается.

«Единая Россия» имеет теперь в регионе доминирующие позиции, однако для развития региона губернатор должен будет вести диалог с представителями других политических сил, профсоюзов, общественности, бизнеса. Необходима концентрация усилий всех здоровых сил на активном развитии Смоленщины, которое, в то же время не должно быть лишь экстенсивным, но и учитывать необходимость сохранения экологии в регионе, соблюдения социальных гарантий и бюджетной дисциплины.