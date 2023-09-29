﻿В России развивают «профессии будущего»





Рост экономики и производства в России увеличивает потребность в профессиональных кадрах и трудовых ресурсах. В некоторых отраслях намечается даже дефицит специалистов.

Для преодоления дисбаланса на рынке труда и развитию профессиональных компетенций в прошлом году создано всероссийское движение «Профессионалы», пришедшее на смену движению «Ворлдскиллс». В движении принимают участие, в основном, ученики техникумов и колледжей.

В рамках «Профессионалов» возникло чемпионатное движении по профессиональному мастерству студентов среднего профессионального образования и школьников, направленном на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы, импортозамещение и формирование новых компетенций.

В Великом Новгороде 18 – 22 сентября проходит первый Чемпионат высоких технологий по направлениям биопротезирование, биохимические технологии и моделирование процессов, геопространственная цифровая инженерия и другим.

Насколько велика в вашем регионе потребность в трудовых ресурсах? Какие «профессии будущего» наиболее востребованы у вас? Насколько активно студенты техникумов и колледжей вовлечены в процесс формирования новых компетенций? Какие дополнительные меры по формированию новых компетенций можете предложить вы?

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Сегодня рынок труда трансформируется: меняется содержание традиционных профессий, появляются новые. Цифровизация экономики и бизнеса определяет спрос на новые компетенции кадров.

Большая часть новых и перспективных профессий на российском рынке труда сейчас появляется в ИТ-сфере. Достаточно большое количество таких профессий зарождается в медицине.

Руководство Смоленской области работает не только над тем, чтобы обеспечить подготовку необходимых профессиональных кадров, но и создать условия для того, чтобы креативные и перспективные молодые люди смогли полностью раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами в своей области.

Так, например, смоленские студенты обучаются по сетевым программам Смоленского государственного университета и Московского авиационного института и получают образование по новым высокотехнологичным направлениям: «Самолето- и вертолетостроение», «Проектирование, производство, эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». При этом нынешние первокурсники уже заранее понимают место будущего трудоустройства. У каждого из них заключен договор о целевом обучении со Смоленским авиационным заводом.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Уровень безработицы в России, по официальным данным, достиг исторического минимума и составляет 3%. Активно говорят о кадровом голоде предприятий, которым сложно подобрать подходящих сотрудников на рынке труда. Вместе с тем, стоит отметить, что безработица в России обладает сильными диспропорциями. В ряде регионов безработица остаётся ещё очень высокой, например, в Ингушетии она превышает 28%. Кроме того, если спрос на ИТ-специалистов только растёт, то о спросе на юристов то же сказать нельзя. На сайтах поиска работы (например, hh.ru) можно наблюдать, что в Смоленской области присутствует всего пара-тройка десятков в этой области, причём часто одни и те же «вакансии» висят годами. Требования к опыту, знаниям предъявляются огромные, объём ответственности и задач очень большой, а зарплатные предложения часто оставляют желать лучшего — речь идёт о зарплате в 20-30 тысяч рублей, редко 35 тысяч рублей. В то же время, квалифицированные фрезеровщики, водители, сварщики могут получать во много раз большую заработную плату, пусть порой эта работа и предполагает вахтовый метод. Такая ситуация говорит о серьёзных диспропорциях на рынке труда, о необходимости соблюдения баланса между набором на определённые специальности в вузах и числом мест в соответствующей области, на которые выпускники реально могут претендовать на рынке труда.

Большую актуальность приобретает обучение в техникумах и колледжах по востребованным специальностям. Студенты, обучающиеся по таким программам, избавлены от необходимости тратить на обучение в вузе до 6 лет, изучая предметы общей направленности, знания которым они не могут применить на рынке труда. Студенты колледжей могут получить востребованные профессии порой всего за 2-3 года, при этом приобретя в ходе обучения необходимые практические навыки и практику у работодателя, что позволяет им плавно выйти на рынок труда и претендовать на неплохую стартовую зарплату. Например, в Смоленской академии профессионального образования есть возможность пройти обучение таким специальностям, как «технология машиностроения», «авиационные приборы и комплексы», «токарь-универсал», «оператор станков с программынм управлением», «парикмахер». Такие выпускники будут востребованы на рынке труда и смогут претендовать на неплохую зарплату. Кроме того, в техникуме можно достаточно быстро пройти обучение таким специальностям, как экономика, программирование, и быстрее начать работать по профилю, чем после окончания вуза, получив тем не менее достаточные знания для успешной работы.