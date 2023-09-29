﻿В Смоленской области вводится социальная дисконтная карта «ZaДобро»





По поручению Губернатора Василия Анохина в регионе внедряется социальная дисконтная карта «Zа Добро» для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации должно быть первостепенным. Так сейчас в Смоленской области для родственников контрактников, добровольцев, мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», с ними также работают социальные кураторы из Центра поддержки участников СВО и членов их семей (г. Смоленск, ул. Пригородная, 4, тел. 8 (4812) 22-98-00). Также в нашем регионе по поручению Президента России Владимира Путина открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), специалисты которого занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Помимо этого, с 1 октября в регионе вводится еще одна мера поддержки – социальные дисконтные карты «Zа Добро» для участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день партнерами проекта стали более 60 организаций, действующих как в Смоленске, так и в Смоленской области. Владельцы карты смогут получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. С перечнем партнеров можно ознакомиться здесь: https://csvo.smolensk.ru/socialnaya-karta-za-dobro/reestr-partnerov/ .

Для получения карты «Za Добро» заявителю необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту регистрации. Для удобства ее получения пакет подаваемых документов минимизирован.

Василий Анохин: Максимальная помощь и поддержка участников спецоперации и членов их семей — наш абсолютный приоритет. Уверен, что проект будет расти и к нему присоединятся ещё многие смоленские компании, чтобы внести свой вклад в большое общее дело.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

С момента начала специальной военной операции все граждане Российской Федерации сплотилось вокруг своего Президента, всецело поддерживая и одобряя принятые решения. Максимальная поддержка оказывалась и продолжает оказываться со стороны всех неравнодушных соотечественников, были собраны десятки тысяч тонн продуктов питания, медикаментов, оборудования и всего необходимого для жителей вновь присоединенных территория. Но в особой поддержке являются непосредственные участники специальной военной операции — это военнослужащие и члены их семей, мобилизованные граждане принимающие участие в боевых действиях.

Востребованной инициативой стало внедрение социальная дисконтная карта «Zа Добро» для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, вводимой на территории Смоленской области по поручению Губернатора с 1 октября 2023 г. Это позволит владельцам карт получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта, это объединить огромный перечень социальных льгот и станет неоценимой мерой поддержки оказываемой со стороны региональных властей всем участникам и членам семей военнослужащих. Тем более мы знаем ранее по по поручению Президента России Владимира Путина в регионе был открыт региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» (г. Смоленск, ул. Кловская, 13), где квалифицированные специалисты занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам.

Данный центр уже зарекомендовал себя как востребованный и необходимый, наряду в внедряемой социальной дисконтной картой «Zа Добро» для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей это станет той опорой которую окажет общество неравнодушных смолян в сплочение народа в тяжелый для страны период! И снова как в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. будет актуален призыв «Все для фронта, все для Победы».