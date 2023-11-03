﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения душевного комфорта

По инициативе Международной ассоциации по управлению стрессом, созданной в 1973 году, ежегодно в первую среду ноября отмечается День осведомленности о стрессе. В этом году дата приходится на 1 ноября. День призван напомнить о важности не только физического, но и психического состояния, навыков управления стрессом.
Стресс — это реакция организма на воздействие различных факторов. Положительный стресс помогает организму мобилизоваться, повышает адаптационные возможности, отрицательный, наоборот, подрывает здоровье человека. Длительное нервное напряжение способно превратить жизнь в кошмар, приводя к когнитивным расстройствам и физическим заболеваниям.
При возникновении стрессовой ситуации, которая воспринимается организмом, как угроза, головной мозг посылает сигнал коре надпочечников, начинающей активно синтезировать кортизол. Чрезмерно длительные и тяжелые стрессы приводят к постоянному повышению уровня кортизола, что ведет к изменениям на физиологическом и психологическом уровне:
— расстройству сна;
— частым головным болям, проблемам с памятью;
— слабости и снижению общего тонуса организма;
— мышечным спазмам;
— учащению сердцебиения, повышению АД;
— высыпаниям на коже;
— снижению иммунитета;
— потере аппетита, проблемам с желудком и кишечником;
— человек в стрессе становится невнимательным, рассеянным, раздражительным, усталым, нарастает чувство тревоги и беспомощности. Любимые занятия не приносят радости.
Индекс стресса позволяет сделать вывод о внутреннем напряжении путем измерения сердечного пульса и ритма.
Томас Холмс вместе с Ричардом Рэем разработали в 1967 г. авторскую методику, позволяющую охарактеризовать внутреннее состояние человека по 100-бальной шкале социальной адаптации. По ней развод оценивается в 74 единицы стресса, беременность — 40, смерть близкого человека — 100. С 1991 г. ученые также используют тест PSM-25- шкалу психологического стресса.
Немного фактов о стрессе.
По данным страховых компаний, треть работников хотя бы раз думали об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных с работой.
Однако полное освобождение от стрессов вызывает скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и получению знаний, общий тонус организма.
Стресс является пятым по важности фактором, предрасполагающим к возникновению сахарного диабета.
Чем выше уровень стресса в обществе, тем чаще и больше люди покупают и едят сладости.
Алкоголь и табак не спасают от стресса, а только усиливают его.
Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повышают настроение и помогают бороться со стрессом.
Лёгкий стресс — естественная часть жизни человека. Лучший способ профилактики последствий стресса — здоровый образ жизни.
День осведомленности о стрессе — прекрасный повод для того, чтобы взять небольшую паузу и подумать, что вызывает стресс в вашей жизни и как можно минимизировать воздействие этих факторов. Полностью избавиться от стресса нельзя, ведь это естественная физиологическая реакция, но сделать так, чтобы он не портил вам жизнь, вполне возможно!
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