﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения душевного комфорта





По инициативе Международной ассоциации по управлению стрессом, созданной в 1973 году, ежегодно в первую среду ноября отмечается День осведомленности о стрессе. В этом году дата приходится на 1 ноября. День призван напомнить о важности не только физического, но и психического состояния, навыков управления стрессом.

Стресс — это реакция организма на воздействие различных факторов. Положительный стресс помогает организму мобилизоваться, повышает адаптационные возможности, отрицательный, наоборот, подрывает здоровье человека. Длительное нервное напряжение способно превратить жизнь в кошмар, приводя к когнитивным расстройствам и физическим заболеваниям.

При возникновении стрессовой ситуации, которая воспринимается организмом, как угроза, головной мозг посылает сигнал коре надпочечников, начинающей активно синтезировать кортизол. Чрезмерно длительные и тяжелые стрессы приводят к постоянному повышению уровня кортизола, что ведет к изменениям на физиологическом и психологическом уровне:

— расстройству сна;

— частым головным болям, проблемам с памятью;

— слабости и снижению общего тонуса организма;

— мышечным спазмам;

— учащению сердцебиения, повышению АД;

— высыпаниям на коже;

— снижению иммунитета;

— потере аппетита, проблемам с желудком и кишечником;

— человек в стрессе становится невнимательным, рассеянным, раздражительным, усталым, нарастает чувство тревоги и беспомощности. Любимые занятия не приносят радости.

Индекс стресса позволяет сделать вывод о внутреннем напряжении путем измерения сердечного пульса и ритма.

Томас Холмс вместе с Ричардом Рэем разработали в 1967 г. авторскую методику, позволяющую охарактеризовать внутреннее состояние человека по 100-бальной шкале социальной адаптации. По ней развод оценивается в 74 единицы стресса, беременность — 40, смерть близкого человека — 100. С 1991 г. ученые также используют тест PSM-25- шкалу психологического стресса.

Немного фактов о стрессе.

По данным страховых компаний, треть работников хотя бы раз думали об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных с работой.

Однако полное освобождение от стрессов вызывает скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и получению знаний, общий тонус организма.

Стресс является пятым по важности фактором, предрасполагающим к возникновению сахарного диабета.

Чем выше уровень стресса в обществе, тем чаще и больше люди покупают и едят сладости.

Алкоголь и табак не спасают от стресса, а только усиливают его.

Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повышают настроение и помогают бороться со стрессом.

Лёгкий стресс — естественная часть жизни человека. Лучший способ профилактики последствий стресса — здоровый образ жизни.

День осведомленности о стрессе — прекрасный повод для того, чтобы взять небольшую паузу и подумать, что вызывает стресс в вашей жизни и как можно минимизировать воздействие этих факторов. Полностью избавиться от стресса нельзя, ведь это естественная физиологическая реакция, но сделать так, чтобы он не портил вам жизнь, вполне возможно!