﻿Смоленская АЭС выпустила более 41 тысяч мальков чёрного амура в Десногорское водохранилище





За 20 лет предприятие пополнило ихтиофауну более чем на 250 тонн рыбы ценных пород

Специалисты Смоленской АЭС выпустили в водоем-охладитель свыше 41 тысячи или более 1 тыс. кг мальков краснокнижного чёрного амура для поддержания как популяции самой рыбы, так и благополучного экологического состояния водоёма в целом.

Мальков по заказу предприятия доставили в Десногорск на специально оборудованном транспорте из Научного центра по генетике и селекции рыб.

Зарыбление прошло под контролем биологов, представителей ветеринарной службы и Росрыболовства. Специалисты заверяют, что выживаемость рыбы высокая, она быстро адаптируется к новым условиям жизни. Средний вес каждой особи составляет 25 граммов.

«Природоохранное мероприятие по искусственному воспроизводству водно-биологических ресурсов мы проводим ежегодно осенью, – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Ильюшин. – Черный амур питается моллюсками, сдерживая их чрезмерное размножение. Это позволяет поддерживать благополучное экологическое состояние водохранилища, повышает качество воды и защищает оборудование систем технического водоснабжения атомной станции от обрастания дрейссеной, которая в свое время доставляла много хлопот. То есть на рыбах-мелиораторах лежит ответственная задача – помогать обеспечению безопасной и бесперебойной эксплуатации энергоблоков и производству электроэнергии».

Стоит заметить, что зарыбление водоемов-охладителей атомных станций включено в перечень лучших практик Росатома по достижению целей устойчивого развития. Смоленская АЭС всегда ответственно относится к научно-обоснованной программе воспроизводства биологических ресурсов Десногорского водохранилища. За два с лишним десятилетия предприятие пополнило ихтиофауну более чем 250 тоннами ценных пород.

Биологическую мелиорацию – такое название носит подобная практика – атомная станция реализует с 2001 года в соответствии с федеральным законодательством. В 2023 году на обогащение ихтиофауны предприятие суммарно направило 4 млн рублей.

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента РФ с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология».

Росатом уделяет большое внимание экологическим факторам, которые приобретают все большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Всё более популярным становится экологическое поведение, забота об окружающей среде, научно-технические разработки, направленные на сохранение природы.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС