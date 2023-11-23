В Десногорске состоялся показ спектакля «Люди А на службе Отечеству»

Их девиз — победить и вернуться. За плечами — сотни успешно проведенных контртеррористических операций и тысячи спасенных жизней. Но никто их не знает в лицо. В Десногорске в ЦИСО «Нейтрино» с аншлагом прошел показ спектакля «Люди А на службе Отечеству» о бойцах легендарного спецподразделения «Альфа».

Гастрольный тур проекта проходит во многих регионах, в том числе и на Смоленщине при поддержке партии «Единая Россия», Президентского фонда культурных инициатив, концерна «Росэнергоатом» и Губернатора Смоленской области.

Перед зрителями, среди которых были люди разных поколений, в том числе молодежь, развернулась настоящая историческая реконструкция событий, происходивших в нашей стране: августовский путч в Москве в 1991 году, трагедия в буденновской больнице, освобождение заложников в Сочи.

Музыкальная постановка основана на одноименном документальном романе Алексея Филатова, подполковника запаса ФСБ РФ, президента Союза «Офицеры Группы Альфа», члена Союза писателей России, автора книг и песен. Проникновенно и очень эмоционально автор показал человеческие судьбы, переживания офицеров, которые находились в эпицентре самых жестоких событий, их невероятное мужество и характер. В спектакле были и слезы, и любовь, и дружба, и ненависть к врагу, и желание понять, что движет им, когда он решает взять в заложники людей.

«Из 22 лет службы в армии мне посчастливилось 8 лет прослужить в подразделении антитеррора «Альфа», — рассказал перед началом спектакля Алексей Филатов. — Под впечатлением от этой службы, этой дружбы, этой работы я нахожусь до сих пор. Уйдя в запас, решил, что не могу оставить мое подразделение без внимания. Так родились музыкальные дуэты известными артистами, военно-патриотические клипы, первая книга. То, что вы сегодня увидите, — это срез новейшей истории за последние 30 лет, весь спектакль основан на документальных фактах, за каждым прототипом есть реальный герой, реальный поступок. Это искренне и от души».

Представление было дополнено документальными кадрами с мест проведения специальных операций, сопровождалось музыкальными композициями в исполнении автора произведения и актеров театра и кино: Сергея Шолоха, Ирины Прокудиной, Евгения Терентьева, Юноны Захарьевой, Владислава Кулыгина.

Перед началом спектакля была организована мобильная фотовыставка, посвященная героям «Альфы», а также состоялся Урок мужества. Ветеран подразделения, майор запаса Владимир Елисеев рассказал ребятам о службе в спецподразделении, особенностях отбора. Минутой молчания почтили память павших в ходе спецопераций бойцов «Альфы», фото которых были представлены в видеоряде на экране. Как отметил Владимир Елисеев, главная черта людей «Альфы» — это готовность к самопожертвованию, когда боец ни секунды не раздумывая может подставить грудь под пули, прикрывая собой заложника. Сильны «альфовцы» и крепкой дружбой, которая помогает и на службе, и в жизни. Ветеран пожелал ребятам ценить дружбу, которая зародилась в школе, во дворе, ведь она самая настоящая, на всю жизнь.

«Такие патриотические проекты очень важны в наше время, наша молодежь должна узнавать об истории страны из первых уст, от свидетелей и участников событий — мужественных людей, которые выполняли боевые задачи на службе Родине. И это замечательно, что о таких людях нам рассказывают на языке искусства», — подчеркнул депутат Смоленской областной Думы, генеральный директор ЦССТ концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин, по инициативе которого были организованы показы спектакля.

«На Уроке мужества мы узнали о спецподразделении «Альфа», его участии в различных контртеррористических операциях, — поделился впечатлениями учащийся школы №3, участник отряда «Юнармия» Михаил Якушев, — оказывается, в «Альфе» нет случайных людей, ее бойцы не только отлично подготовлены физически, но и сильны духом, они умеют анализировать ситуацию и быстро принимать решения. Для бойцов каждая операция — это огромный риск для жизни, они осознанно идут на него, выбирая эту службу. Такие люди — пример для нас».

Кстати, ветераны подразделения «Альфа» с интересом ознакомились со спецификой атомной отрасли, посетив интерактивно-выставочный комплекс Смоленской АЭС. Побывали они и в Музее поискового движения Смоленской АЭС, где их вниманию представили экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания развитию различных культурных инициатив, поддержке проектов в области патриотического воспитания молодежи, популяризации культуры и искусства. Росатом и его предприятия, в том числе Смоленская АЭС, принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций

Смоленской АЭС