﻿Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с антимикробной резистентностью





Более века назад произошло великое открытие, перевернувшее весь мир, — появление первого антибиотика пенициллина. Британский микробиолог Александр Флеминг случайно обнаружил на чаше Петри колонию плесневых грибов, которые «убили» бактерии, находившиеся рядом. В то время смертность от бактериальных инфекций была довольно высока, а антибиотики спасли от гибели миллионы людей. И вплоть до 90-х годов XX века открывались все новые классы и виды антибактериальных препаратов, и большинство инфекций удавалось достаточно успешно лечить.

Однако параллельно все больше бактерий становились устойчивыми к действию антибиотиков, они вырабатывали разнообразные защитные механизмы, приобретали гены устойчивости и передавали их другим бактериям. Так и возникла проблема, которая называется антимикробная резистентность.

В настоящее время для разработки и внедрения новых антибиотиков требуется не менее 25 лет, а бактерии приобретают к ним устойчивость уже спустя год после внедрения препаратов в практику. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила устойчивость бактерий в список 10-ти наиболее серьезных угроз здоровью человечества.

Сегодня в мире около 700 тысяч человек ежегодно умирает из-за устойчивости к антибактериальным препаратам, и по оценкам экспертов, к 2050 году количество смертей из-за проблем, связанных с антибиотикоустойчивостью, может увеличиться до 10 млн., из них 2,4 млн. — в странах с высоким уровнем развития.

Смертность от устойчивости бактерий к антибиотикам теперь уступает только инсульту и ишемическим болезням сердца. Такой вывод сделала международная группа ученых, которые проанализировали данные за 2019 год по 204 странам.

В России проблеме антибактериальной резистентности уделяется большое внимание на государственном уровне, в 2017 году Правительством утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Эффективный способ предотвращения распространения антибактериальной резистентности — динамический мониторинг устойчивости возбудителей различных инфекций к антибиотикам.

Нельзя забывать о том, что немало факторов, способствующих появлению устойчивости к антибиотикам, связаны именно с неправильными действиями человека. Одна из основных причин появления антибиотикорезистентности — самолечение. Пациенты самостоятельно назначают себе лекарственные препараты с антибактериальным действием даже при обычной простуде. Часто используют антибиотики для лечения вирусов (они не действуют на вирусы), неправильно подбирают нужную дозировку, не учитывают необходимую кратность приема (сколько раз в день и через какие промежутки времени) и нужный курс лечения (например, пить лекарство 10 или 14 дней). Многие больные после улучшения состояния снижают прием лекарства до 1-го раза в день вместо необходимых 2-4 раз (для разных препаратов) или вовсе прекращают терапию. Все это снижает концентрацию антибиотика в организме в тот период, когда еще не все бактерии погибли. И некоторые микроорганизмы могут не только выжить в таких условиях, но и становятся устойчивыми к действию антибактериального препарата.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением без консультации специалиста. При возникновении любого заболевания в первую очередь обратитесь за помощью к профильному врачу!