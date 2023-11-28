Мобильное приложение Госуслуги. Дом — удобный способ оплатить счета за ЖК

Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении.

«Самый популярный раздел – оплата ЖКУ. Пользователи высоко оценили удобство «одного окна» в оплате счетов разных поставщиков услуг, через приложение их оплачено уже более 300 тыс. Собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счет частично, введя нужное значение вручную. В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы»,– рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Оплатить счета можно онлайн удобным способом — картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.