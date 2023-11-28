Президент поручил принимать меры по защите межнационального согласия в России

Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов и главам силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия.



«Хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия», — подчеркнул он на совещании по ситуации в Дагестане.

Насколько крепко межнациональное согласие в вашем регионе? Замечаете ли вы попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь? Как экспертное сообщество может способствовать профилактике межнациональных конфликтов? Какие меры необходимо предпринять для укрепления межнационального согласия?

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Смоленская область является одним из примеров межэтнического спокойствия. Здесь проживают представители более 100 национальностей и народностей. Зарегистрировано более 20 национальных организаций. Можно констатировать, что Смоленщина — земля межнационального и межрелигиозного согласия.

Инициатива Владимира Путина по защите конституционного строя страны видится своевременной и важной. Особенно сейчас, когда наши зарубежные «партнеры» пытаются искусственно дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

На встрече с представителями религиозных объединений России, состоявшейся 25 октября 2023 года, Президентом России Владимиром Путиным было отмечено, что «каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из оренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую».

С Президентом согласились и другие участники встречи. Патриарх Кирилл отметил, что у нас, представителей разных религий, в России, у государственных властей и общественности имеется общая заинтересованность в том, чтобы межрелигиозный и межкультурный диалог служил созиданию мира и достижению согласия. Мы все хотим, чтобы отношения между верующими традиционных религий были взаимоуважительными и доброжелательными. Для этого у нас есть необходимые прочные основания в виде нравственного консенсуса, общего понимания, что есть добро и что есть зло». Верховный муфтий Талгат Таджуддин подчеркнул, что «никогда в нашей стране не было противостояния традиционных конфессий. Это не только то, что нам передано, но это заложено в основе наших традиций, потому что мы единого корня, мы признаём одного, единого создателя, и нам нечего делить в этом мире, а в вечности – тем более». Главный раввин России Берл Лазар обратил внимание на то, что «народное единство – это уникальность России, Вы правильно говорили, что это самое главное. И на самом деле так и есть, мы всё время чувствуем мир и взаимоуважение между людьми из разных народов, разных культур, разных конфессий».

Таким образом, для нашего государства характерно взаимное уважение представителей различных конфессий к друг другу, а государство создало условия для их комфортной жизни в общем доме — России. Тем не менее, беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года напомнили о том, что межнациональный, межконфессиональный мир может оказаться хрупким, а триггером к разжиганию ненависти могут послужить провокационные сообщенния в популярных мессенджерах и соцсетях. Провокаторы, находящиеся в том числе за пределами России, могут использовать, скажем, чаты в Whatsapp, Telegram для направления энергии людей на разжигание антисемитизма, охоты на ведьм, провоцирование вандализма и массовых беспорядков. Интернет даёт возможность дистанционно собрать в одном месте большую толпу людей и манипулировать ими, направлять определённым образом их протестную активность, что может вести к дестабилизации общественно-политической ситуации. Законное возмущение людей теми или иными событиями в мире (например, непропорциональным применением силы Израилем, влекущим за собой гибель большого числа мирных палестинцев) может быть использовано для нарушения межнационального и межконфессионального мира и согласия в России. Государство, безусловно, должно противодействовать этим попыткам.

Межнациональная обстановка в Смоленской области является стабильной, в области на данный момент практически не отмечаются инциденты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Подавляющее число смолян являются русскими. В области, тем не менее, проживает существенное число белорусов, украинцев, армян, представителей других национальностей. В области успешно осуществляют свою работу национальные общественные объединения поляков, армян, немцев, евреев, армян, азербайджанцев, узбеков, белорусов, татар, цыган, литовцев. Тем не менее, Смоленская область является транзитной, приграничной территорией, кроме того, в последнее время в регионе несколько увеличилось число мигрантов, поэтому внимание к межнациональным вопросам ослаблять нельзя.

Хотя попыток посеять межнациональную, межрелигиозную рознь в регионе на данный момент не отмечено, необходимо сохранять бдительность в данной сфере с учётом осложнившейся международной обстановки. Достаточно вспомнить беспорядки в Кондопоге и Коврове: бытовые конфликты могут резко обострить ситуацию, если в противостояние с двух сторон втягивается значительное число людей различных национальностей. Тем не менее, есть все основания полагать, что межнациональный мир на Смоленщине сохранится и в дальнейшем. В регионе успешно работают Национальный конгресс Смоленской области, Координационный совет по межнациональным отношениям, функционируют консультативные советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям в муниципальных образованиях области. С представителями национальных объединений проводятся круглые столы, они принимают участие в торжественных мероприятиях к праздничным и памятным датам. Реализуются грантовые проекты, проводятся молодёжные мероприятия. Надеюсь, что межконфессиональный и межнациональный мир в регионе сохранится и в дальнейшем, а работа правоохранительных органов поможет обеспечить законность в регионе (в том числе в сфере миграции) и избежать проявлений ксенофобии, сохранить высокий уровень толерантности в обществе.