﻿Регионы России представили свои достижения на выставке-форуме «Россия»





В День народного единства на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Ее целью стала демонстрация важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.

Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Выставку, которая пройдет до 12 апреля 2024 года, уже посетили более полумиллиона человек.

С чем ваш регион приехал на выставку-форум «Россия»? Насколько важны такие мероприятия для демонстрации достижений вашего региона? Какие еще форматы презентации российских регионов вы можете предложить?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В канун Дня народного единства 4 ноября 2023 года в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия» на которой представлены все 89 субъектов Российской Федерации. Выставку смогут посетить десятки и тысячи москвичей и гостей столицы, журналистов и представителей иностранных государств.

Смоленск и Смоленская область вошли в историю страны с самого начала российской государственности, уже в Устюжском летописном своде читаем что град «велик и мног людьми». В дальнейшем Смоленская земля претерпевала множество войн, конфликтов, взлетов и падения, разрушений и созидающих моментов, она имеет богатую историю, нашим землякам есть чем гордиться и восхищаться. От науки до культуры, от одного из российских царей (Бориса Годунова) до первого человека в космосе (Юрия Гагарина), от крупнейшего памятника эпохи викингов и образования древнерусского государства археологического комплекса Гнездово до самой протяженной сохранившейся крепостной стены, от временной столицы российского государства при Алексее Михайловиче (октябрь 1654 – февраль 1655 гг.) до столицы Советской Социалистической Республики Белоруссии (декабре 1918 – январе 1919 гг.).

Но не только историей и боевым прошлым славиться Смоленская земля, не только культурным достоянием и огромным количеством достопримечательностей различных эпох и стилей. Но и славными достижениями на мире авиастроения, машиностроение, сельском хозяйстве, и кулинарии – и все эти достижения можно уже сейчас увидеть на Международной выставке-форуме «Россия», продлится до символической для нашего региона и все страны даты – 12 апреля 2024 г.

В 75-м павильоне ВДНХ представлены страницы истории Смоленской области – это и боевое прошлое, культурные достояния, огромное количество достопримечательностей различных эпох и стилей, славные достижения в мире авиастроения, машиностроение, сельском хозяйстве, кулинарии все чем богат Смоленский край.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Выставка «Россия», открывшаяся 4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ, уже в день её открытия привлекла более 190 000 человек. До закрытия выставки, намеченного на 12 апреля 2024 года, экспозицию увидят миллионы москвичей и гостей столицы, получив возможность познакомиться с культурным и природным разнообразием страны и увидеть последние достижения регионов России в экономике и технологиях. Выставка поражает своим размахом, многообразием мероприятий на любой вкус, красочным оформлением павильонов. В выставке чувствуется сильный акцент на компьютерные анимации, роботизированные технологии будущего. Выставка, по сути, является проообразом некой технотронной цивилизации будущей России, демонстрирующей, что санкции не сдержали её технологическое развитие.

Тем не менее, ценности человеческой цивилизации не могут быть очерчены одной лищь компьютерной голограммой. Павильон Смоленской области выгодно выделяется на фоне многих других павильонов — он в чём-то более консервативен, но сделан с душой и теплотой, притягивает к себе посетителей выставки за счёт сильного акцента на культурно-историческое богатство региона и на гармонию с окружающей средой. Посетители павильона получили возможность прясть своими руками льняные ткани, искать артефакты в импровизированных Гнёздовских курганах. Среди посетителей смоленской экспозиции были разыграны туристические поездки по дворянским усадьбам Смоленщины, что стало очень удачным ходом организаторов, привлекающим, с одной стороны, больше гостей в павильон, и, с другой стороны, популяризирующим культурное богатство Смоленщины. Выставка хорошо осветила наиболее примечательные аспекты региона — от быта древних поселений Смоленщины до тайн Смоленской крепостной стены. Хорошо представлены исторические костюмы и отражено значение личности Юрия Гагарина, родившегося на Смоленщине, для родной земли. Представлены актуальные достижения региона в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для любителей актуальных и современных развлечений организована стрельба из лазертаг-оружия в тире, а также есть возможность покачаться на качелях в vr-очках, «пролетая» над ледниковыми озёрами Национального парка.

На 26 декабря в рамках Дня Смоленской области на выставке запланирована масштабная презентация региона и лучших практик в сфере инновационных технологий. Также готовится большая культурная программа с участием наших творческих коллективов, кинопоказами, лекциями и мастер-классами. Полагаю, что павильон Смоленской области оформлен очень удачно и объективно является одним из лучших на выставке, поэтому неудивительно, что уже в первый день на павильоне Смоленской области был аншлаг. Выставка «Россия» является важнейшим мероприятием для демонстрации достижений региона. Выставка привлекает очень большое число посетителей, она способна нарастить туристический поток в регион, привлечь в него новых инвесторов, создать возможности для расширения торговых отношений Смоленщины с другими субъектами.

Помимо таких масштабных мероприятий, как выставка «Россия», презентации региона можно осуществлять на крупных экономических форумах, в рамках важных мероприятий на площадках международных организаций. Можно подумать и о возрождении спартакиад народов России — такого рода массовые спортивные мероприятия укрепляли бы дружбу народов и помогали бы людям узнать много нового о достижениях других регионов, в том числе в сфере спорта — в рамках таких спартакиад можно было бы также организовывать профильные выставки. Не стоит забывать и о том, что в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи, который привлечёт более 20 000 российских и иностранных лидеров из различных сфер общественной жизни. Думаю, что подобные мероприятия могут быть также использованы для презентации идей, проектов и достижений российских регионов.

Марина Хотулёва, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

– Открытие выставки, посвященной всем регионам Российской Федерации – событие знаковое. Наконец-то на самой передовой и престижной выставке достижений народного хозяйства, каковой ВДНХ была в советские годы, свои успехи демонстрируют все области и республики России. Я побывала на ВДНХ в сентябре, когда центр территория только огораживалась и начинались подготовительные работы. Но уже тогда размах события просто ошеломил. Очень рада, что одна из локаций, представляющих Смоленскую область, связана с льноводством, а именно предприятием «Русский Лен». Слава о культуре, отражающей синь летнего неба, пошла из сафоновского имения Батищево, где до революции жил и работал известный учёный – агрохимик Александр Энгельгардт, который доказал, что Смоленщина имеет идеальные условия для выращивания «северного шелка». До начала Великой Отечественной войны работниками Западной областной опытной станции полеводства выведено 11 высококультурных сортов льна. В 1940-е годы Смоленская область давала десятую часть льноволокна в стране.

Можно только позавидовать тем, кто уже ощутил дух Средневековья в атмосфере крепостной стены, «пролетел» над ледниковыми озёрами национального парка «Смоленское Поозерье», поискал артефакты в импровизированных Гнездовских курганах, полюбовался смоленскими бриллиантами, отведал вяземского пряника и почувствовал себя космонавтом. Наверное, стоит внести это место в планы ближайших путешествий.