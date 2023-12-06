Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Сафоново﻿

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В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в формате phygital* в новых городах.

Новый офис расположен по адресу: ул. Советская, д. 56. Стильный, современный офис напоминает больше коворкинг, чем классическое отделение банка, клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.

«Мы рады пригласить всех жителей Сафоново в наш новый офис, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Теперь по всем вопросам можно обратиться к профессиональным сотрудникам и получить наши самые популярные продукты – бесплатную Альфа-карту с кэшбэком 5% на категории: супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, дом и ремонт, и 1% на остальные покупки. Для предпринимателей доступны комфортные условия по обслуживанию бизнеса и кредитные предложения», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Смоленске Маруев Александр.

Phygital офис Альфа-Банка в Сафоново расположен по адресу: ул. Советская, д. 56

время работы: пн. — пт.: 9:00 — 18:00, сб. — вс.: выходной.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

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