﻿Смоленская АЭС: за год ряды волонтерского объединения атомщиков Десногорска выросли более чем в пять раз





Волонтерское объединение «Протон», созданное по инициативе сотрудников Смоленской АЭС, отметило годовщину своей деятельности. К Всероссийскому Дню добровольца команда подвела первые итоги, собрав в ЦИСО «Нейтрино» своих друзей.

«В электроэнергетическом дивизионе Росатома порядка шести тысяч волонтеров, готовых в любое время дня и ночи прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, – отметил 1-й заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава в видеообращении к собравшимся на торжественном вечере. – Пусть их энергия никогда не иссякнет! Наша отрасль, как и вся страна, добровольческое движение поддерживает с понимающим энтузиазмом».

Как рассказал председатель объединения Владимир Муравьев, на первую встречу в декабре 2022 года, пришли только 17 позитивно заряженных человек, сейчас в команде почти 100 единомышленников.

«Огромное спасибо соратникам за то, что встали на путь волонтера, отнеслись к вызовам с позиций «делать добро», – сказал он. – Без поддержки руководства и профсоюза нашей атомной станции, коллег по организации молодых атомщиков объединению было бы сложно окрепнуть. Присоединяйтесь, и вместе мы сможем сделать больше!»

В центре внимания «Протона» – вопросы экологии, наставничество, донорство, патриотическое воспитание, забота о бездомных животных и многие другие дела. За плечами уже 30 событий.

«Я бы назвал волонтеров особым типом людей, которые способны получать моральное удовлетворение просто оттого, что с душой творят благие дела, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Нам нужны такие неравнодушные люди, которые бескорыстно несут добро в мир, создают настроение в обществе, необходимое жителям города, жителям Российской Федерации, строителям новых энергоблоков».

Волонтеры в 2023 году организовали фестиваль «Экоточка» по формированию полезных для природы привычек, праздник с забавами из прошлого в День защиты детей, присоединялись к отраслевым акциям «Пушистый атом», собирали гуманитарную помощь для детей Энергодара и жителей регионов, пострадавших от военных действий. Сдавали кровь, чтобы спасти жизни, макулатуру, чтобы спасти деревья, сажали новые аллеи, проводили мастер-классы, круглые столы, очищали от мусора городские территории и берега водохранилища. С головой вовлеклись в проект «Паруса духа», развивающий инклюзивный яхтинг, и локации с пищей для ума на фестивале StreetFood Russia. Все, кто был на передовой активностей, отмечены на торжественной встрече. Прекрасным подарком стал концерт от творческих коллективов профсоюза «Кураж», «Жаворонок», «Радуга».

«Добровольчество – отличительная черта русского характера, потому что мы думаем, прежде всего, сердцем, чтобы помочь и ближнему, и незнакомому человеку, — подчеркнул председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков. — Я очень рад, что именно такая организация у нас появилась. Абсолютно угадали с названием, поскольку протон – это положительно заряженная частица. Наши атомщики начинали небольшим числом, и смогли многих заразить позитивом. Очень надеюсь, что ваши ряды будут расти, количество добрых дел будет увеличиваться в геометрической прогрессии».

Волонтерство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки проектов по самым разным направлениям, волонтерские акции – в их числе.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС