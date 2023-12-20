﻿На Смоленской АЭС принят новый Коллективный договор на 2024-2026 годы





На конференции трудового коллектива Смоленской АЭС подведены итоги выполнения Коллективного договора за 2023 год и принят новый Коллективный договор на 2024-2026 гг. Интересы работников представляли 197 делегатов.

«Удовлетворительную оценку, которую трудовой коллектив дал Коллективному договору, это и оценка работы администрации Смоленской АЭС, — выразил уверенность директор станции Павел Лубенский. — Завершается 3-летний цикл социального партнерства администрации и профсоюзного комитета. Несмотря на трудное время в период пандемии, 2022 год прошел уверенно и стабильно. С точки зрения производства перед коллективом станции стояли серьезные вызовы, и мы их достойно прошли. По 2023 году могу с уверенностью сказать, основную задачу по выработке электроэнергии мы выполняем. По-прежнему важнейший приоритет для нас безопасность».

Огромный вклад в достижения АЭС, безопасную и эффективную эксплуатацию вносят ее работники. Численность персонала Смоленской АЭС составляет 3773 человека. В этом году 919 сотрудников отмечены государственными, отраслевыми и станционными наградами за многолетний добросовестный труд.

На АЭС действуют социальные корпоративные программы по улучшению жилищных условий, ДМС, организации культурных и спортивных мероприятий, поддержке молодёжи и пенсионеров.

На Смоленской АЭС в приоритете молодежная политика и привлечение на работу молодых кадров. В 2022-2023 году коллектив пополнился 55 молодыми специалистами – выпускниками опорных вузов Росатома, трудоустраиваются еще 5 молодых работников. Станция оказывает молодым специалистам материальную помощь при трудоустройстве, приобретении постоянного жилья, обустройстве быта, бракосочетании и рождении детей.

Проводится работа по реабилитации персонала САЭС, за 11 месяцев 2023 года реабилитацию в санаториях прошли 1224 работника. Путевками по санаторно-курортному лечению в санаториях РФ были обеспечены 434 человека, в том числе 214 детей работников АЭС. Санаторно-курортное оздоровление в с/п «Лесная поляна» прошли 930 человек, включая детей и членов семей, а также ветеранов САЭС.

Большое внимание уделялось вопросам оплаты труда работников. В 2023 году на Смоленской АЭС дважды была проведена индексация окладов: на 5,2% — в сентябре и на 5% — в ноябре.

«Одна из главных задач ППО – повышение благосостояния работников, охрана труда и здоровья. В конце 2023 года удалось добиться проведения углубленного медосмотра работников с классом условий 2.0. На эти цели концерн выделил финансовые средства», — подчеркнул председатель профсоюзной организации Игорь Хомяков.

Большое внимание уделяется развитию культуры и спорта. Смоленская АЭС — единственная атомная станция в концерне, где занятия в спортивных секциях и творческих коллективах для работников и их детей проводятся бесплатно.

Все задачи решаются посредством социального партнёрства профсоюзной организации, руководства Смоленской АЭС и концерна «Росэнергоатом» через Коллективный договор. При подготовке Колдоговора на 2024-2026 гг. профсоюзный комитет и администрация соблюдали принципы преемственности нового Коллективного договора и действующего — не ухудшение социальной защищенности работников, соблюдение Конституции и Трудового кодекса РФ, адресная поддержка отдельных наименее защищенных групп работников.

Делегаты конференции единогласно признали Коллективный договор за 2023 год выполненным и приняли новый Коллективный договор на 2024-2026 годы.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС