﻿Смоленская АЭС: в Десногорске завершилась ХХХII Спартакиада





На Смоленской АЭС торжественным награждением и чествованием победителей и призеров завершилась ХХХII Спартакиада. В этом году ее участниками стали более 600 работников и ветеранов атомной станции, представителей подрядных организаций. На протяжении года они соревновались в 17 дисциплинах.

«Самое главное в спортивной жизни атомной станции — это становление коллектива, возможность почувствовать себя одной большой командой, познакомиться друг с другом. Это помогает и в работе, и в межцеховом общении, и в управлении подразделением, если руководитель вовлечен в спорт. В коллективе, где силен командный дух, есть место не только спортивным, но и производственным победам», — обратился с приветствием к участникам Спартакиады главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Результаты Спартакиады впечатляют и по сплоченности команд, и по числу побед. Фаворитами этого года стали 9 команд. Шесть медалей высшего достоинства — у команды реакторного цеха. Она лидировала в баскетболе, легкоатлетическом кроссе, плавании, гиревом спорте, дартсе и атлетическом многоборье. Также на счету реактеров — 8 серебряных медалей и 1 бронзовая. В личном первенстве — 21 медаль разного достоинства. Сразу несколько наград команде принесли Андрей Яковлев, Елена Белякова, Денис Филимоненков, Виталий Чванов.

Объединенная команда «Фанаты» (служба безопасности, ППО, отдел метрологии, цех по хранению и обращению с ОЯТ) одержала победу в 5 дисциплинах: лыжных гонках, веселых стартах, мини-футболе, волейболе и петанке, 2 место заняла в соревнованиях по баскетболу и гирям. В личных зачетах у спортсменов 20 медалей. Лидеры по количеству наград — Инна Орлова и Елена Переходкина.

Команда химцеха стала бронзовым призером в перетягивании каната, футболе и гонках на драконах. Команда цеха тепловой автоматики и измерений заняла 1 место в настольном теннисе и бронзу в волейболе. Электроцех стал победителем турслета, бронзу завоевал в баскетболе и гиревом спорте. Команда турбинного цеха — лучшая в перетягивании каната и гонках на драконах. Команда санатория-профилактория «Лесная поляна» замкнула тройку лидеров в дартсе.

Команда Смоленской АЭС-Сервис стала серебряным призером в легкоатлетическом кроссе, бронзу взяла в турслете, петанке и веселых стартах. Самое большое количество медалей у Светланы Сопранцовой, Нины Пузыревой и Натальи Мориной.

Достойно выступила команда Совета ветеранов, одержав победу в шахматах и заняв второе место турнирной таблицы в дартсе и настольном теннисе.

Лучшими спортсменами Спартакиады-2023 признаны Инна Орлова и Елена Переходкина («Фанаты»), Нина Пузырева (САЭС-Сервис), Андрей Яковлев (реакторный цех), Сергей Марков (химцех), Анатолий Федюков («Фанаты»). Самый активный болельщик — Николай Карпуков (Совет ветеранов).

«Спорт продлевает физическое и профессиональное долголетие, поэтому руководство атомной станции и профсоюзная организация уделяют большое внимание привлечению в ряды спортсменов как можно большего количества работников, — отметил председатель первичной профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков. — Совсем скоро стартует 33 по счету Спартакиада, и у каждого есть прекрасная возможность присоединиться к спортивному движению атомной станции, а у постоянных участников соревнований — улучшить свои спортивные результаты».

В перерывах между награждениями проходил розыгрыш на лототроне, сто счастливчиков, принимавших активное участие в спартакиаде, стали обладателями ценных подарков.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди населения, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Госкорпорация «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС