﻿Смоленская АЭС досрочно выполнила целевой уровень по выработке электроэнергии, установленный Росэнергоатомом, в объеме 21,130 млрд кВтч





24 декабря 2023 года Смоленская АЭС достигла целевого уровня по генерации электроэнергии, установленного Концерном «Росэнергоатом», в объеме 21,130 млрд кВтч, что составляет 102,95% от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России (20,524 млрд кВтч). Это покрывает годовую потребность бытового энергоснабжения порядка 3-х миллионов россиян.

«Стоящие перед Смоленской АЭС задачи в 2023 году коллектив успешно решает благодаря слаженной работе всех служб нашего предприятия, подрядных организаций и поддержке центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом». Первое и главное – мы безопасно и надежно эксплуатируем энергоблоки, бесперебойно поставляем потребителям электроэнергию, идем с плюсом по ее генерации в этом году», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, подводя итоги уходящего года.







Со значительным опережением срока на 36 суток в 2023 году на атомной станции завершилась плановая ремонтная кампания на всех трех энергоблоках. Достойно смоленские атомщики справились с работами по управлению ресурсными характеристиками графита на энергоблоке №1, что позволило обеспечить его дальнейшую безопасную работу.

В 2023 году Смоленская станция вновь подтвердила статус предприятия – Лидера Производственной системы Росатом. Положительные практики предприятия в области ПСР рекомендованы экспертами партнерской проверки для распространения в отрасли.

Успешно решена еще одна задача государственного значения – досрочно выполнен план по производству изотопа кобальта-60. Тем самым Смоленская АЭС внесла весомый вклад в исполнение отраслевых обязательств по одному из ключевых контрактов. Сейчас САЭС готовится к производству изотопов медицинского назначения, крайне востребованных в ядерной медицине.

«Впереди – серьезные целевые ориентиры. Теперь их для всего Концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС в частности определяет формула «25-45». Президент Российской Федерации поставил амбициозную задачу – увеличить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Будем работать над подготовкой к продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков, повышать эффективность производства за счет модернизации, оптимизировать ремонтные кампании. Параллельно будем сооружать замещающие мощности – энергоблоки Смоленской АЭС-2. И здесь мы уже вплотную подошли к активной фазе», — подчеркнул Павел Лубенский.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС