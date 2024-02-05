В Смоленской области до 400 тысяч рублей увеличили выплату для граждан, заключающих контракт с Минобороны РФ

С 1 февраля 2024 года гражданам при заключении контракта на территории Смоленской области с Вооруженными Силами России на срок от одного года и более положена единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей — от Правительства области.

Подать заявку на службу по контракту можно в личном кабинете на сайте Минобороны России или едином портале Госуслуг. Подробную информацию о службе по контракту можно узнать на официальном сайте (https://contract.smolensk.ru/) и по телефонам 8(4812)687145, 687187, 687188. Кроме того, жители Смоленска могут обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту на улице Маршала Жукова, 12/2, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в мобильный пункт муниципалитета. Также информация размещена в социальных сетях: Вконтакте(https://vk.com/povsk_smolensk_67), Одноклассники (https://ok.ru/group/70000002551233),Телеграм (https://t.me/contract67).