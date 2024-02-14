Компания «Русский Лён». Курс – на развитие

–Валерий Иванович, какие достижения 2023 года Вы считаете основными для Вашей компании?

– «Русский Лён» подписал соглашение с Минсельхозом РФ об участии в федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства с проектом «Развитие селекции и семеноводства льна-долгунца в условиях Смоленской области».

Мы успешно запустили программу кооперации с фермерами и будем развивать ее в этом году, видя эффективность такого партнерства.

Несмотря на сложные погодные условия, в минувшем году мы смогли убрать все выращенное на полях. Причем, получен урожай хорошего качества, что позволяет нам уверенно развиваться и наращивать объемы производства.

Посевные площади под зерновыми культурами увеличены на 1500 га. Приобретено большое количество дополнительных зерноуборочных и льноуборочных машин и оборудования.

Эффективность труда повысилась практически в два раза, это позволило поднять заработную плату нашим работникам. И мы видим, что «Русский Лен» стал привлекательным работодателем в регионе.

– В одном из интервью Вы вели речь о необходимости создания высокопродуктивных сортов льна-долгунца с высокой урожайностью, устойчивых к полеганию и заболеваниям. Что удалось сделать в этом направлении?

– В 2022 году мы получили статус семенного хозяйства и уже тогда начали большую работу с Институтом льна, находящимся в Торжке. С этого времени ведется селекционная работа, которая будет продолжена и в этом году. Ее цель – получение новых сортов льна-долгунца, отвечающих современным требованиям к их качеству.

Следующим этапом планируем приступить к высеву новых сортов на смоленской земле на базе Смоленского филиала федерального научного центра лубяных культур. Это позволит получать ежегодно 43 тонны элитных сортов льна-долгунца. Уже в прошлом году мы начали засеивать собственные семенные участки, проводили опыты, в этом году продолжим их совместно с учеными.

Селекционную работу и маточное семеноводство планируется оставить в Тверской области, на элитном семеноводстве будет специализироваться Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. А первичное семеноводство – получение семян для будущих товарных посевов – останется на базе «Русского Льна».

– Планируется ли дальнейшее увеличение посевных площадей? Что Вы можете сказать о реализации плана кооперации с другими сельхозпроизводителями по выращиванию льна-долгунца? Удается ли привлечь к сотрудничеству фермеров, а также механизаторов, не имеющих собственного транспорта? В новом году сотрудничество с ними будет продолжено? На каких условиях?

– Планируем в этом году увеличить посевные площади под лен еще на 200 га и выйти на 2700 га. Также планируем расширить посевные площади у наших партнеров-фермеров по программе кооперации. Все фермеры, которые сотрудничали с компанией «Русский Лен» в 2023 году, довольны результатами и готовы продолжать совместную работу. Мы, в свою очередь, постараемся максимально обеспечить потребности наших партнеров в технике, семенах, удобрениях и средствах защиты растений.

Готовы предложить очень интересные условия механизаторам, имеющим собственную технику, для сезонной работы на полях «Русского Льна» с апреля по октябрь. Механизаторов с правами, но без собственной техники, готовы принять как в штат, так и на сезонную работу по срочному трудовому договору с достойной оплатой труда.

– Как развивается сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии? Первая партия продукции уже отправлена в Индию, с этой страной заключен долговременный контракт, не так ли?

– Сотрудничество с Юго-Восточной Азией развивается очень активно. К нам приезжают директора крупнейших китайских и индийских фабрик, которые занимаются льном. Сегодня производство пряжи со льном высокорентабельно. Партнеры довольны качеством нашего волокна. Крупнейшим партнером остается Китай, но сегодня мы также поставляем продукцию в Индию, Пакистан, Турцию, продолжаем сотрудничество с Европой, прорабатываем поставку пробной партии в Бангладеш.

Зачастую нас критикуют за то, что мы так активно работаем на экспорт. Но нужно понимать, что российский рынок очень ограничен и мы полностью его обеспечиваем продукцией. Мощности «Русского Льна» рассчитаны на эффективную работу производства, нам необходимо производить максимум продукции. Реализация на экспорт позволяет зарабатывать деньги на расширение посевных площадей и дальнейшее развитие предприятия, включая выход на более высокий уровень.

– Что Вы можете сказать о партнерстве с белорусскими производителями?

– У нас теплые, добрые отношения практически со всеми льнозаводами Белоруссии. Это наши коллеги и партнеры, которые также поставляют нам сырье для переработки. Во многом наши сложности и успехи похожи. На сегодняшний день льноводство Белоруссии имеет более высокий уровень развития, поэтому мы многое почерпнули от белорусских коллег.

В то же время видим, что в последнее время Белоруссия старается максимально переработать собственное выращенное волокно, производя не только котонин, но и пряжу, ткани. Это важно учитывать в нашей стратегии, потому что в скором времени поставок сырья на переработку из Белоруссии уже не будет и придется полагаться только на собственное волокно.

– Расскажите, пожалуйста, о планах руководства компании «Русский Лен» группы компании «Мелком» на 2024 год.

–Как я уже говорил, на 2024 год запланировано увеличение посевных площадей. Совместно с Институтом льна будем развивать тему первичного семеноводства, стараться получать максимальный урожай с семенных участков. Постараемся повышать производительность и максимально вовлекать в льноводство растениеводов, которые ранее льном не занимались.

Совместно с партнерами из Ярославской и Ивановской областей сегодня на рынке смесовой пряжи со льном мы занимаем первое место в России. Будем и в дальнейшем наращивать объемы, вовлекать ткацкие фабрики в работу со льном.

Чувствуем сильную поддержку государства – как федерального центра, так и руководства Смоленской области. В 2023 году были приняты две важные меры поддержки отрасли: компенсация части затрат на транспортировку льна и отмена экспортной пошлины на котонизированное льноволокно.

Экспорт – это мотор, который помогает нам двигаться вперед и развиваться. К сожалению, сегодня практически невозможен ввоз в Россию волокна из других стран. Отмена ввозной пошлины на волокно позволила бы перерабатывать импортное сырье в России и в дальнейшем прибыльно экспортировать переработанную продукцию.

– Хочется пожелать компании «Русский Лен» достижения поставленных целей и процветания.

– Спасибо. Будем к этому стремиться.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Валерий Мишарин рассказывает заместителю председателя правительства Смоленской области Алексею Кучумову о производстве и переработке льна

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