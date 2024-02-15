Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний ЖКТ﻿

Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний ЖКТ

Заболевания органов пищеварения встречаются во всех возрастных группах и достаточно высоко распространены в мире. В России они занимают 4-е место в общей структуре заболеваемости (7,7%) и смертности (5,2%). Структура заболеваний одинакова во всех возрастных группах: лидируют гастриты и дуодениты, второе место занимает патология желчного пузыря и желчевыводящих путей, на третьем месте — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Неуклонно растет количество страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, являющейся предшественником цирроза и рака печени.

– Заболеваемость в системе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) продолжает расти, несмотря на развитие медицины в вопросах профилактики, диагностики и лечения, а также остается важной проблемой здравоохранения, – обращает внимание главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Смоленской области, заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» Наталья Волкова.

Проявления патологии ЖКТ многочисленны и разнообразны: от общей слабости, изменения характера и частоты стула, тошноты и рвоты, до конкретных локализованных болей.

Все эти симптомы требуют внимания и своевременного обращения к врачу. Особенно важна ранняя диагностика для людей старше 50 лет и тех, у кого есть родственники, имеющие злокачественные новообразования органов ЖКТ. Диагностический скрининг (ФГДС), колоноскопию, анализ кала на скрытую кровь им рекомендуется делать на 10 лет раньше того возраста, когда патология была выявлена у родственников.

Раковые заболевания толстой, прямой кишки и желудка относятся к одним из самых распространенных видов онкозаболеваний, составляя 29,3% в структуре смертности от рака.

Профилактика заболеваний ЖКТ включает:

– соблюдение режима и принципов рационального питания (употребление не менее 500 г овощей и фруктов в день, как источников клетчатки);

– ограничение количества переработанных продуктов, полуфабрикатов, трансжиров, газированных напитков;

– тщательное пережевывание пищи;

– использование тушения, варки и запекания, как способов приготовления. Не рекомендуется жарить;

– употребление напитков и еды в теплом виде (не горячими и холодными);

– ограничение размера порций, чтобы исключить переедание;

– соблюдение питьевого режима;

– нормализацию веса. Избыточный вес провоцирует заболевания поджелудочной железы и печени, запускает процессы образования камней, снижает моторику кишечника;

– повышение физической активности (не менее 150 минут в неделю умеренной двигательной нагрузки);

– отказ от употребления табака и алкоголя;

– умение справляться со стрессом;

– своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.