Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний ЖКТ
Заболевания органов пищеварения встречаются во всех возрастных группах и достаточно высоко распространены в мире. В России они занимают 4-е место в общей структуре заболеваемости (7,7%) и смертности (5,2%). Структура заболеваний одинакова во всех возрастных группах: лидируют гастриты и дуодениты, второе место занимает патология желчного пузыря и желчевыводящих путей, на третьем месте — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Неуклонно растет количество страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, являющейся предшественником цирроза и рака печени.
– Заболеваемость в системе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) продолжает расти, несмотря на развитие медицины в вопросах профилактики, диагностики и лечения, а также остается важной проблемой здравоохранения, – обращает внимание главный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Смоленской области, заместитель главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» Наталья Волкова.
Проявления патологии ЖКТ многочисленны и разнообразны: от общей слабости, изменения характера и частоты стула, тошноты и рвоты, до конкретных локализованных болей.
Все эти симптомы требуют внимания и своевременного обращения к врачу. Особенно важна ранняя диагностика для людей старше 50 лет и тех, у кого есть родственники, имеющие злокачественные новообразования органов ЖКТ. Диагностический скрининг (ФГДС), колоноскопию, анализ кала на скрытую кровь им рекомендуется делать на 10 лет раньше того возраста, когда патология была выявлена у родственников.
Раковые заболевания толстой, прямой кишки и желудка относятся к одним из самых распространенных видов онкозаболеваний, составляя 29,3% в структуре смертности от рака.
Профилактика заболеваний ЖКТ включает:
– соблюдение режима и принципов рационального питания (употребление не менее 500 г овощей и фруктов в день, как источников клетчатки);
– ограничение количества переработанных продуктов, полуфабрикатов, трансжиров, газированных напитков;
– тщательное пережевывание пищи;
– использование тушения, варки и запекания, как способов приготовления. Не рекомендуется жарить;
– употребление напитков и еды в теплом виде (не горячими и холодными);
– ограничение размера порций, чтобы исключить переедание;
– соблюдение питьевого режима;
– нормализацию веса. Избыточный вес провоцирует заболевания поджелудочной железы и печени, запускает процессы образования камней, снижает моторику кишечника;
– повышение физической активности (не менее 150 минут в неделю умеренной двигательной нагрузки);
– отказ от употребления табака и алкоголя;
– умение справляться со стрессом;
– своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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