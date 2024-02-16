﻿Эксперты подтвердили высокий уровень развития ПСР-образцов, реализованных в 2023 году на Смоленской АЭС





Подтверждение высокого уровня развития ПСР-образцов – необходимое условие для получения предприятием статуса «Цифровое ПСР-предприятие»

На Смоленской АЭС завершились итоговые партнерские проверки качества развития производственной системы «Росатом» (РППК ПСР*) для подтверждения статуса «Лидер ПСР» и уровня развития цифровых ПСР-образцов**.

Для получения статуса «Лидер ПСР» в декабре 2023 года дивизиональная экспертная комиссия проверила выполнение индикаторов, установленных для предприятий – ПСР-лидеров.

В феврале 2024 года впервые прошла оценка информационных технологий в контексте бережливого производства, которую провели эксперты Новосибирского завода химконцентратов, учреждения по цифровизации атомной отрасли «Цифрум», IT-интегратора «Гринатом». Они оценивали уровень развития цифровых ПСР-образцов, созданных на базе информационной системы управления техобслуживанием, ремонтом и эксплуатацией ТОРЭКС. Защита ПСР-образцов – необходимое условие на пути к получению статуса «Цифровое ПСР-предприятие», что для атомной станции является задачей 2024 года.

«Производственная система Росатома внедрена во все действующие процессы, является неотъемлемой частью работы и дает серьезные результаты, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Наглядный пример – в 2023 году с помощью методологии ПСР удалось значительно, на 16 суток, сократить сроки ремонтной кампании по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора на энергоблоке №1. Чтобы оптимизированные процессы сделать еще эффективнее, необходимо развивать цифровые компетенции, переходить на отечественные IT-платформы, к чему мы и стремимся, в том числе, создавая цифровые ПСР-образцы».

Специалисты атомной станции представили результаты работы по двум цифровым ПСР-образцам «Оперативное управление эксплуатацией энергоблоков. Обходы оборудования» и «Паспортизация». В итоге подтверждено 100%-ное достижение качественных критериев и количественных показателей. Всем индикаторам присвоен зелёный статус.

Как отметил председатель комиссии, гендиректор ПАО «НЗХК» Алексей Жиганин, совместная работа и обмен опытом были полезны для обеих сторон. «Рады, что предприятие развивается, об этом свидетельствует демонстрация ПСР-образцов. Я отметил на производстве идеальный порядок, отлично организованную визуализацию, персонал – профессионалы высокой квалификации, безопасности уделяется большое внимание. Представленная программа по техническому обслуживанию и ремонту достойна тиражирования. В обходах оборудования используются мобильные устройства, что минимизирует ошибки при вводе информации», – подчеркнул он.

Справка:

* Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Её цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции.

** Цифровые ПСР-образцы – проекты улучшения производственных процессов с помощью цифровых инструментов.

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе Росатом – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.

Цифровая стратегия Росатома соединяет воедино интересы человека, приоритеты страны, задачи атомной отрасли и перспективы IT-рынка России.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС