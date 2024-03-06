(заголовок)

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В Сафоновском центральном дворце культуры состоялась ежегодная конкурсная программа «Первый парень». За почетное звание соревновались четыре молодых человека, проявляя свои таланты в разных конкурсных заданиях. На этот раз мнения жюри и зрительного зала совпали: по итогам программы лучшим был признан Максим Печерин из школы № 7. Но и другие юноши — Дмитрий Смирнов, Артем Бычков и Даниил Полянский — заслужили бурные аплодисменты болельщиков и всех гостей вечера. Ребята подарили зрителям незабываемое, зрелищное шоу, и каждый из них стал победителем за одно только участие.