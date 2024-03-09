 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

﻿Смоленская область присоединилась к Неделе здоровья матери и ребенка

09.03.2024


Одна из самых важных задач государственной политики нашей страны – укрепление здоровья детей – будущего России. Забота о них начинается
с момента рождения и продолжается на всех этапах их роста и развития.
Для раннего выявления тяжёлых наследственных и врождённых заболеваний проводится неонатальный скрининг.

С 1 января 2023 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ №274н, и теперь такой скрининг охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. С рождения младенцев наблюдают неонатологи, затем педиатры в условиях участковых поликлиник. Проводятся вакцинация и диспансеризация детей, медицинские осмотры в дошкольных
и образовательных учреждениях, организуется оздоровление на базе санаториев и детских лагерей.

Дети составляют около 18% от общей численности населения Смоленской области. К сожалению, по данным статистики, происходит ухудшение общего состояния здоровья и рост показателя общей заболеваемости среди подрастающего поколения в России. В структуре заболеваемости в возрасте от 0 до 14 лет первое место занимают болезни органов дыхания — 57%, на втором месте — травмы (6%). Далее следуют болезни: глаза и его придаточного аппарата (5,4%), костно-мышечной системы (4,7%), органов пищеварения (4,7%), кожи и подкожной клетчатки (3,7%), инфекционные и паразитарные болезни (2,3%).

Первые три места в возрастной категории 15-17 лет совпадают
с младшей возрастной группой.

Здоровье будущего малыша напрямую связано со здоровьем его мамы
и течением беременности. Беременность предполагает отказ от вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, спокойную психологическую обстановку и регулярное наблюдение у врача-акушера-гинеколога.

В рамках комплекса диспансерного наблюдения беременных предполагается два очень важных скрининга: на 11-14-й неделе и на 19-21-й неделе беременности. Эти исследования нужны для оценки антенатального состояния плода и выявления хромосомных аномалий, пороков развития,
а также для прогноза некоторых акушерских осложнений.

– Нужно помнить, что рождение ребенка не должно быть случайностью. Паре важно быть готовыми как физически,
так и в эмоциональном плане. Для этого минимум за 3 месяца
до планируемого зачатия следует обратиться к врачу с целью получения консультации по планированию беременности, – говорит заведующая Центром охраны репродуктивного здоровья подростков Оксана Михайлова.

Опубликовано в категории Здравоохранение

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика