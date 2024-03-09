﻿Смоленская область присоединилась к Неделе здоровья матери и ребенка





Одна из самых важных задач государственной политики нашей страны – укрепление здоровья детей – будущего России. Забота о них начинается

с момента рождения и продолжается на всех этапах их роста и развития.

Для раннего выявления тяжёлых наследственных и врождённых заболеваний проводится неонатальный скрининг.

С 1 января 2023 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ №274н, и теперь такой скрининг охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. С рождения младенцев наблюдают неонатологи, затем педиатры в условиях участковых поликлиник. Проводятся вакцинация и диспансеризация детей, медицинские осмотры в дошкольных

и образовательных учреждениях, организуется оздоровление на базе санаториев и детских лагерей.

Дети составляют около 18% от общей численности населения Смоленской области. К сожалению, по данным статистики, происходит ухудшение общего состояния здоровья и рост показателя общей заболеваемости среди подрастающего поколения в России. В структуре заболеваемости в возрасте от 0 до 14 лет первое место занимают болезни органов дыхания — 57%, на втором месте — травмы (6%). Далее следуют болезни: глаза и его придаточного аппарата (5,4%), костно-мышечной системы (4,7%), органов пищеварения (4,7%), кожи и подкожной клетчатки (3,7%), инфекционные и паразитарные болезни (2,3%).

Первые три места в возрастной категории 15-17 лет совпадают

с младшей возрастной группой.

Здоровье будущего малыша напрямую связано со здоровьем его мамы

и течением беременности. Беременность предполагает отказ от вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, спокойную психологическую обстановку и регулярное наблюдение у врача-акушера-гинеколога.

В рамках комплекса диспансерного наблюдения беременных предполагается два очень важных скрининга: на 11-14-й неделе и на 19-21-й неделе беременности. Эти исследования нужны для оценки антенатального состояния плода и выявления хромосомных аномалий, пороков развития,

а также для прогноза некоторых акушерских осложнений.

– Нужно помнить, что рождение ребенка не должно быть случайностью. Паре важно быть готовыми как физически,

так и в эмоциональном плане. Для этого минимум за 3 месяца

до планируемого зачатия следует обратиться к врачу с целью получения консультации по планированию беременности, – говорит заведующая Центром охраны репродуктивного здоровья подростков Оксана Михайлова.