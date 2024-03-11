﻿Более70% смолян планируют голосовать на президентских выборах





На минувших выходных по всей России и в Смоленской области завершился уникальный по масштабу проект «ИнформУИК». Он был направлен на персональное информирование избирателей о выборах Президента России, о сроках, местах, формах голосования и так далее.

Председатель ЦИК Элла Памфилова так описала проект: «Повсеместная информационно-разъяснительная работа наших коллег из участковых избирательных комиссий от дома к дому. Это выведет информационную кампанию на новый уровень».

Эти президентские выборы – первые, где применяется проект «ИнформУИК». Он охватил 88 регионов России, в нём участвовало почти 330 тыс. членов УИК. Применялось и специальное мобильное приложение «ИнформУИК».

В Смоленской области, как и во всей России, проведена колоссальная работа. Более 2500 членов УИК пообщались с почти569 тыс. избирателей.То есть проект «ИнформУИК» охватил 77,6% избирателей в регионе.

Намерение принять участие в голосовании выразили более 70% смолян, из них почти 10% хотят голосовать на дому, а приложением «Мобильный избиратель» планируют воспользоваться 2%.

По словам обходчиков, личное общение – самый эффективный способ проинформировать избирателей и объяснить важность участия в выборах.

Председатель избирательной комиссии Смоленской областиОлеся Жукова отметила: «К организации и проведению выборов главы государства привлечены избирательные комиссии всех уровней. Команда у нас большая, дружная. Все мы сейчас находимся в полномасштабной организационной работе.У людей понемногу меняется сознание, отношение к выборам. Наша страна – огромная, и в каждом её уголке живут неравнодушные люди. И если мы все вместе придём на избирательный участок, мы покажем своё неравнодушие к судьбе нашей большой, великой страны».

Выборы Президента РФ состоятся 15-17 марта 2024 года. Найти адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.