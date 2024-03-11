﻿Василий Анохин: в 2023 году в развитие АПК вложено 2,8 млрд рублей





Это увеличило общий кредитный портфель Россельхозбанка в смоленском агропромышленном комплексе (АПК) до 4,6 млрд руб. Сельское хозяйство становится одним из драйверов роста экономики региона – с 2012 года доля инвестиций в нём возросла более чем в 4 раза. Перспективы укрепления сотрудничества Правительства Смоленской области и Россельхозбанка для развития отрасли в рамках подписанного конце прошлого года соглашения обсудили Губернатор Василий Анохин и Заместитель Председателя Правления банка Денис Константинов.

«Россельхозбанк – это ключевой партнёр нашего Правительства в реализации агропромышленной стратегии Смоленской области. Совместными усилиями мы поддерживаем 13 инвестиционных проектов, направленных на развитие производств и создание новых рабочих мест. Сотрудничество с банком затрагивает все аспекты развития сельского хозяйства: кадры и образование, финансирование предприятий, жилищное строительство, цифровизация и налаживание каналов сбыта фермерской продукции», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Одна из главных тем встречи – взаимодействие в рамках реализации текущих 13 ключевых инвестиционных проектов в АПК области. Они направлены на реконструкцию и модернизацию зданий и сооружений предприятий, обновление парка сельскохозяйственной техники и рост производственных мощностей. Правительство региона вместе Россельхозбанком продолжат оказывать всестороннее содействие инвесторам для развития производств.

Другим важным пунктом повестки совещания стала совместная реализация проектов по благоустройству и жилищному строительству. В 2023 году было обновлено 30 общественных пространств в селах и деревнях 17 районов области. В этом году работа будет продолжена. Также стороны запланировали строительство почти 5 тыс. кв. м жилья в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Россельхозбанк выполняет важную функцию по льготному кредитованию для проведения сезонно-полевых работ. Совместная работа с Правительством в этом направлении ведётся с целью своевременного получения предприятиями АПК средств для проведения необходимых закупок.

«Россельхозбанк и руководство Смоленской области выстроили крепкие партнерские отношения. Достижению действительно значимых результатов в работе способствует решение важных задач на местах с участием профильных министерств. Основная задача банка сегодня – оказание всей необходимой поддержки аграрному сектору региона. Мы готовы и в дальнейшем помогать аграриям осуществлять проекты, позволяющие развиваться сельскому хозяйству Смоленщины, а также реализовывать текущие кредитные программы с мерами господдержки», — подчеркнул Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Также были обсуждены вопросы развития кадрового потенциала отрасли. Для усиления профориентационной работы на базе Смоленской государственной сельскохозяйственной академии будут созданы агроклассы. Благодаря проекту школьники в интерактивном формате смогут ознакомиться с агротехнологиями и принципами ведения сельского хозяйства, пройти стажировки и практики на предприятиях АПК и сформировать профессиональное портфолио для поступления вуз и последующего трудоустройства на селе.

Кроме того, Правительство Смоленской области и Россельхозбанк запланировали создание Центров деловой активности. Это отделения банков, которые оказывают комплексные услуги для жителей села. Они должны стать «точками притяжения» для роста предпринимательской активности в сфере сельского хозяйства.

Василий Анохин и Денис Константинов также обсудили вопросы сотрудничества по цифровизации регионального АПК с помощью экосистемы «Своё» от Россельхозбанка, а также реализацию образовательных проектов: «Школы фермера» и других мероприятий.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Россельхозбанк является давним партнёром региональных властей и важным игроком на рынке финансовых услуг Смоленской области с акцентом на поддержку села в регионе. Достаточно вспомнить, например, такие проекты банка, как выдача кредитов по программе «Сельская ипотека», благодаря которому сотни семей смогли улучшить жилищные условия; выдача кредитов сельскохозяйственным предприятиям региона для реализации инвестиционных проектов; обучение слушателей в рамках программы «Школа фермера»; развитие цифровой экосистемы «Своё», в рамках которой действуют маркетплейс по реализации фермерской продукции, площадка для размещения агротуров, платформа для приобретения семян, сельскохозяйственных животных и т.п. Следует отметить, что в декабре 2023 года на выставке-форуме «Россия» Правительство Смоленской области и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее в том числе участие банка в реализации федеральных и региональных программ поддержки малых форм хозяйствования, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей Смоленской области. Полагаю, что сельскохозяйственные производители Смоленской области будут активно пользоваться и действующими в банке программами кредитования, например, возможностями по получению льготных кредитов на покупку российской техники и оборудования сроком до 7 лет. Данная программа является достаточно выгодной с учётом возможности отсрочки первого платежа, отсутствия необходимости предоставления дополнительного залога и субсидирования государством процентной ставки, что особенно актуально в условиях повышения ключевой ставки Банка России.

На встрече Губернатора Смоленской области Василия Анохина и заместителя председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова отмечено, что кредитный портфель Россельхозбанка в смоленском АПК достиг 4,6 миллиарда рублей, стороны поддерживают 13 крупных инвестиционных проектов. Думаю, что эта поддержка является чрезвычайно значимой для сельскохозяйственного сектора Смоленской области. Важно, что партнёрство сторон включает в себя также и реализацию проектов по благоустройству и жилищному строительству, а также строительство жилья в рамках федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий. Последнее особенно важно с учётом дефицита современного жилья даже в небольших районных центрах, что усиливает отток молодёжи из таких населённых пунктов.

Партнёрские программы Правительства Смоленской области и Россельхозбанка должны стать важной составляющей поддержки села в регионе. Однако нужны и дополнительные меры. Поддержка региональных программ поддержки инвестиций в АПК, промышленность, строительство могло бы стать более эффективными в случае воссоздания в регионе как минимум одного зарегистрированного здесь коммерческого банка. Необходимо решать вопросы жилья на селе, которые стали более острыми после приостановки программы сельской ипотеки и роста ставок кредитования. Необходимо также оказывать поддержку сельхозпроизводителям в приобретении ГСМ и сельхозтехники по доступным ценам и на приемлемых условиях, продолжать работу по введению в оборот заброшенных сельскохозяйственных земель, не прекращать работу по содействию фермерам в доступе их продукции на полки региональных магазинов и на фермерские рынки и ярмарки. Очень важными мерами по поддержке социальной сферы на селе стали введённые с 1 марта 2024 года доплаты медицинским работникам на селе, а также программа «Земский работник культуры», предложенная в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, согласно которой работники культуры, переезжающие в сельскую местность, смогут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Государство в последнее время уделяет больше внимания проблемам села, ситуация начала меняться, но предстоит сделать ещё очень многое.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В начале нового тысячелетия хочется видеть возрождение Смоленской области, сейчас, когда в регион пришёл Василий Николаевич Анохин и стали выделяются значительные денежные средства на развития края, жители с надёжной ожидают, что это позволит создать новые рабочие места, предотвратив отток населения, будут возрождены забытые промыслы и производство товаров, которыми славилась Смоленщина.

Возрождение промышленного потенциала региона не просто необходимая, а вынужденная мера! Хочется напомнить, что уже неоднократно наш край возрождался подобно птице Фениксу, и заново отстраивал свой потенциал — это и промышленный переворот конца XIX века, и индустриализация 1930-хх гг., и возрождение советской экономики в послевоенное время.

В истории региона, да и всей страны в целом, есть масса примеров взлетов и падений. И сейчас, когда наше Отечество снова столкнулось с проблемами, стоит развивать и поддерживать российскую промышленность, уделяя особое внимание на имеющийся опыт и материально-техническую базу регионов.

Таким образом, с надежной в будущее смотрим и ждем нового возрождения Смоленщины на основе имеющегося научно-экономического потенциала. Выделение новых денежных средств на развитие агропромышленного комплекса Смоленской области является одной из мер такой поддержки, которая станет началом возрождения региона.