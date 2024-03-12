﻿3 дня до старта Викторины к 90-летию Юрия Гагарина





Организаторы Викторины*, приуроченной к 90-летию со Дня рождения Юрия Гагарина, раскрыли подробности о её подарочном фонде. Напоминаем: Викторина пройдет с 15 по 17 марта 2024 года на территории Смоленской области. Подробности – на сайте Гагарин90.РФ.

Всего среди участников Викторины разыграют 327 подарков:

по шестьигровых ноутбуков, смартфонов и электровелосипедов;

по 18 умных колонок, мультиварок, пылесосов, кухонных комбайнов, сушилок для овощей, вакуумных упаковщиков, электротёрок, наборов инструментов, воздухоочистителей, мясорубок, шуруповёртов, сэндвичниц и соковыжималок;

30 чайников и 15 автомобильных холодильников.

Стать участником Викторины и получить подарок может ЛЮБОЙ житель Смоленской области, достигший на период проведения Викторины 18 лет. Для этого с 15 по 17 марта необходимо:

Получить купон участника Викторины с уникальным ID. Места выдачи купонов будут во всех населённых пунктах Смоленской области. Ориентироваться необходимо на места, где в вашем городе, деревне или селе традиционно проходит голосование. Заполнить анкету на сайте и ответить на вопросы о жизни и подвиге Юрия Гагарина.

Зарегистрироваться в качестве участника можно только один раз и только в день получения купона до 24:00 (по местному времени).

Список получателей подарков по итогам каждого из дней Викторины будет определяться на следующий день после регистрации участника. То есть 16 марта будут определяться получатели подарков по итогам регистрации 15 марта, 17 марта – по итогам 16 марта, 18 марта – по итогам 17 марта.

Все розыгрыши пройдут в прямом эфире в группе Центра информирования граждан Смоленской области ВКонтакте: https://vk.com/club223532954. Также получатели подарков будут проинформированы о порядке их получения.

С порядком проведения Викторины, правилами участия и распределения подарков можно ознакомиться на сайте Гагарин90.РФ.

Организатор Викторины – Автономная некоммерческая организация «Центр информирования граждан по вопросам социально-экономического развития Смоленской области».

* Информационно-просветительская викторина «Смоленский край – колыбель мировой космонавтики», приуроченная к 90-летию со Дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, проводится по правилам статьи 1055 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является лотереей либо публичным конкурсом, не основана на риске, не является рекламой, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Участие в Викторине осуществляется на безвозмездной основе.