Четверг – Разгуляй

У каждого дня Масленицы есть свое особенное название, традиции и правила: церковные и народные. Почти все обычаи имеют исключительно народные, бытовые корни.

Четверг — Разгуляй

Четверг — день начала Широкой Масленицы. Хозяйственные работы прекращались, начинались гулянья.

Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь.

Напоминаем, что в честь масленицы в пятницу, субботу и воскресенье на территории учреждений образования и культуры сафоновцев ждут тематические фотозоны.

16 и 17 марта пройдут масленичные гуляния.

17 марта будет организовано праздничное угощение блинами и чаем.

В 10:00

– школа № 1 г. Сафоново (ул. Советская, д. 29);

– Сафоновская автошкола ДОСААФ (ул. Комсомольская, д. 1);

– Дом детского творчества (г. Сафоново, микрорайон-1, д. 11а);

– Дом культуры «Шахтер» (г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 2).

В 11:00

– Центральный Дворец культуры г. Сафоново (ул. Ленина, д. 4а);

– школа № 2 г. Сафоново (ул. Вахрушева, д. 11);

– школа № 9 (ул. Строителей, д. 22);

– Администрация Барановского сельского поселения;

– Администрация Беленинского сельского поселения;

– Богдановщинский филиал Прудковской школы (д. Богдановщина, ул. Партизанская, д. 4);

– Администрация Вадинского сельского поселения (пос. Вадино);

– Администрация Вадинского сельского поселения (с. Васильевское);

–Вышегорский сельский дом культуры;

– Дроздовский сельский дом культуры;

– Администрация Барановского сельского поселения (д. Дурово);

– Зимницкий сельский дом культуры;

– Администрация Зимницкого сельского поселения (пос. Алферово);

– Игнатковский сельский дом культуры;

– Администрация Издешковского сельского поселения (с. Издешково);

– Администрация Казулинского сельского поселения (д. Казулино);

– Администрация Николо-Погореловского сельского поселения (д. Николо-Погорелое);

– Администрация Прудковского сельского поселения (д. Прудки);

– Пушкинский сельский дом культуры;

– Рыбковский детский сад;

– Администрация Старосельского сельского поселения (д. Старое Село).

В 12:00

– гимназия г. Сафоново (ул. Энгельса, д. 6);

– школа № 1 г. Сафоново (ул. Советская, д. 52);

– школа № 7 г. Сафоново (микрорайон-2, д. 23).

В 14:00

– школа № 6 г. Сафоново (ул. Красногвардейская, д. 34);

– Центр детского творчества (ул. Коммунистическая, д. 4);

– детский сад № 16 «Золотой ключик» (г. Сафоново, микрорайон-2, д. 18);

– Сафоновская детская художественная школа им. В.М. Кириллова (ул. 2-я Кутузова, д. 1).

В 15:00

– детский сад «Журавлик» (г. Сафоново, микрорайон-1, д. 14а);

– Управление коммунального хозяйства (г. Сафоново,

ул. Горняцкая, д. 1).

В 16:00

– Сафоновский филиал СмолАПО (ул. Октябрьская, д. 37);

– школа 8 г. Сафоново (микрорайон-1, д. 7а);

– школа № 4 г. Сафоново (ул. Ковалева, д. 4);

– начальная школа – детский сад (г. Сафоново, микрорайон ГМП,

д. 18);

– школа № 3 г. Сафоново (ул. 40 лет Октября, д. 3).