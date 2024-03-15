Голосуют депутаты

Одной из первых на избирательном участке № 442 проголосовала депутат Смоленской областной Думы, заведующая инфекционным отделением Сафоновской ЦРБ Любовь Александровна Ульянова.

#выбираемПрезидента

#Смоленскаяобласть

#442УИК

#рассказываемовыборах

#всейсемьей

#всейсемьей67