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Голосуют депутаты

15.03.2024

Одной из первых на избирательном участке № 442 проголосовала депутат Смоленской областной Думы, заведующая инфекционным отделением Сафоновской ЦРБ Любовь Александровна Ульянова.
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Опубликовано в категории Приоритеты

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