Одной из первых на избирательном участке № 442 проголосовала депутат
Смоленской областной Думы, заведующая инфекционным отделением
Сафоновской ЦРБ Любовь Александровна Ульянова.
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Голосуют депутаты
Одной из первых на избирательном участке № 442 проголосовала депутат
Смоленской областной Думы, заведующая инфекционным отделением
Сафоновской ЦРБ Любовь Александровна Ульянова.
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