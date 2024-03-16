Приходи, честной народ, Масленица всех зовёт!

На масленичные гуляния собрались сегодня около Дома детского творчества жители микрорайона № 1.

Многие спешили к фотозонам, чтобы запечатлеть себя, своих детей или внуков.

Люди пришли, чтобы повеселиться от души, других посмотреть и себя показать.

Потом на площадке перед зрителями выступили танцоры творческого коллектива «Пластилин» под руководством Марии Ломаченковой.

Возможностью потанцевать могли воспользоваться все собравшиеся в этот час.

Анна Ефременкова была на празднике с детьми. Их у нее трое. Младшие, восьмилетняя Катя и трехлетний Володя, пришли посмотреть выступление старшей сестры Саши, которая танцевала в составе старшей группы «Пластилина». А еще она недавно окончила хореографическое отделение Сафоновской детской школы искусств. Может похвалиться победой в спорте и восьмилетняя Катя, занявшая на «Лыжне России», проходившей в Ярцеве, третье место в своей возрастной группе. Их младший братишка пока ходит в сад, с занятием для души еще не определился. В солнечный прекрасный день вся семья решила прогуляться, порадовавшись благодатному мартовскому солнцу.





Ну а завтра всех нас ждет Прощеное воскресенье. Будем просить прощение у близких и знакомых и готовиться к Великому посту.

Татьяна ГЛЯШОВА

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