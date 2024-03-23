﻿Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»

22 марта 2024 года произошел теракт в «Крокус Сити Холл» в Красногорске в Московской области, в результате которого погибли десятки людей и сотни пострадали.
Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.
Сбор средств, которые будут направлены на адресную помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим, осуществляется по следующим реквизитам:
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф
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