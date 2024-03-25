(заголовок)

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Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев поздравил коллектив СОГБУ «Издешковский ПНИ» с 20-тилетним юбилеем.

Издешковский ПНИ — это современное стационарное медико-социальное учреждение, предметом деятельности которого является стационарное социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, страдающими психическими хроническими заболеваниями.

Глава района познакомился с условиями проживания в интернате, который имеет три этажа. На 1-ом этаже находятся административные, медицинские и хозяйственные помещения. На 2-ом и 3-ем этажах проживают мужчины и женщины. Медицинские кабинеты интерната: приемное отделение, процедурный кабинет, кабинет массажа, физиокабинет, карантинное отделение, дезкамера. Также в интернате есть: пищеблок, 2 буфета, 2 игровые комнаты, тренажерный зал, швейная мастерская, молельная комната, библиотека.

Рядом с основным зданием расположены прачечная и котельная.

Важно отметить, что медицинская помощь в интернате оказывается круглосуточно.

Для организации досуга проживающих в интернате проводятся различные культурно-массовые мероприятия: концерты к основным праздникам, спортивные игры и состязания, походы, дискотеки, религиозные беседы и богослужения.

После небольшой обзорной экскурсии по учреждению прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию СОГБУ «Издешковский ПНИ».

Со словами поздравлений к коллективу учреждения обратился Глава района А.А. Царев и депутат Смоленской областной Думы А.И. Станьков.

Почетной грамоты Смоленской областной Думы удостоены:

— Арендач Валентина Иосифовна – кастелянша;

— Степаненкова Валентина Михайловна – санитарка палатная.

Благодарственным письмом Смоленской областной Думы награждены:

— Осипова Ирина Александровна — специалист в сфере закупок;

— Дацько Елена Григорьевна – повар.

Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район» отмечены:

— Максимцева Марина Николаевна – воспитатель;

— Лисицына Зоя Дмитриевна — специалист по социальной работе.

По информации пресс-службы АМО «Сафоновский район»