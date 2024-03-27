Кинопоказ «Фестиваль спортивного кино»

Сегодняшние классные часы в техникуме туризма, менеджмента и информационных технологий были посвящены 100-летию Московского спорта в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».

Наталья Маркова (Председатель Совета сторонников Сафоновского района) рассказала ребятам о видах спорта, а также о большой значимости спорта для каждого человека, общества и страны в целом.

Студентам были показаны следующие фильмы:



«Михаил Козлов. Лошади — это судьба»,

«Вершина жизни Михаила Тарпищева».

Студентов очень впечатлили киноистории наших героев!

Спорт — это не только истории побед и поражений. Это еще истории людей, которые шли к своим целям, несмотря ни на что.

Такие примеры личного мужества дают ощущение опоры и придают сил, чтобы двигаться вперед!

По информации ТТМИТ