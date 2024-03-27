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Кинопоказ «Фестиваль спортивного кино»

27.03.2024

Сегодняшние классные часы в техникуме туризма, менеджмента и информационных технологий были посвящены 100-летию Московского спорта в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт».
Наталья Маркова (Председатель Совета сторонников Сафоновского района) рассказала ребятам о видах спорта, а также о большой значимости спорта для каждого человека, общества и страны в целом.
Студентам были показаны следующие фильмы:

 «Михаил Козлов. Лошади — это судьба»,
«Вершина жизни Михаила Тарпищева».

Студентов очень впечатлили киноистории наших героев!

Спорт — это не только истории побед и поражений. Это еще истории людей, которые шли к своим целям, несмотря ни на что.
Такие примеры личного мужества дают ощущение опоры и придают сил, чтобы двигаться вперед!

По информации ТТМИТ

Опубликовано в категории Здравоохранение и Образование

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