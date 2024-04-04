Миллиарды – для региона: смоляне оценили работу Правительства России в 2023 году﻿





Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил в Госдуме отчёт о работе Правительства РФ за 2023 год, в апреле которого также посетил с рабочим визитом Смоленскую область, после чего региону дополнительно выделили почти 4 миллиарда.

О здравоохранении

За последние три года в России создали и реконструировали более 3,5 тысячи объектов первичного звена, закупили 147 тысяч единиц медоборудования и около 5 тысяч машин скорой помощи. В Смоленской области только в 2023 году при поддержке Правительства РФ капитально отремонтировали 70 медучреждений и приобрели 600 единиц оборудования. Среди самых значимых в масштабах области, отремонтированных объектов прошлого года – Красный крест и Больница медицинской реабилитации, где лечатся участники СВО.

«Благодаря выделенным из федерального бюджета средствам (более 250 миллионов) удалось за год практически полностью обновить Смоленскую больницу скорой медицинской помощи, которая принимает 1000 пациентов каждые сутки. Особенно важно, что модернизировали отделение сердечно-сосудистой хирургии, так как 92% операций в больнице – оказание экстренной неотложной помощи», – отметила заместитель председателя Правительства Смоленской области – министр здравоохранения региона Виктория Макарова.

Между тем, на обновление Центра медицинской реабилитации для участников СВО Правительство РФ выделило 50 миллионов.

«Открытие такого Центра для Смоленской области – огромное событие! Я вижу, как изменилось настроение сотрудников после ремонта и оснащения учреждения новым оборудованием. Они отмечают, что в здании светло и комфортно, с удовольствием принимают пациентов, которых после ввода в эксплуатацию нового корпуса стало в два раза больше», – рассказала главный врач больницы медицинской реабилитации Елена Полишко.

Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе Правительства РФ сообщил, что по поручению Президента расширили программу для борьбы с гепатитом С и диабетом. Например, в прошлом году Смоленской области дополнительно выделили около 66 миллионов на оснащение регионального эндокринологического центра, который находится в областной клинической больнице. За счёт выделенных средств также обновляют школы для пациентов с сахарным диабетом, функционирующие на базе поликлиник Смоленска. Кроме того, в ближайшие три года Смоленщина получит более 160 миллионов на закупку лекарственных препаратов для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

В отчёте речь шла и о зарплатах медиков. Правительство РФ год назад установило для них специальные соцвыплаты, предоставляемые дополнительно к зарплате. По поручению Президента их получили около миллиона сотрудников первичного звена, с марта этого года по инициативе Президента такие надбавки повысили.

«В небольших городах и сёлах Смоленской области с населением меньше 50 тысяч человек, максимальный размер таких выплат составит 50 тысяч – для врачей, 30 – для среднего медперсонала. В поселениях с числом жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит 29 и 19 тысяч», – разъяснил Губернатор Василий Анохин.

Об экономике и о повышении благосостояния граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчёта о работе Правительства РФ отметил, что безработица в России сократилась вдвое – до 3%, а в ЕС она держится на уровне 6,5%. В свою очередь в Смоленской области фиксируется рекордный для региона уровень – 0,54%.

«Количество вакансий в регионе растёт и по состоянию на 1 января 2024 составило почти 14 тысяч. С целью реализации задач Правительства РФ в Смоленской области проводится работа по модернизации служб занятости: открылись кадровые центры с современным оборудованием в Смоленске и Сафонове, а в конце прошлого года – в городе Ярцево», – уточнил министр занятости населения и трудовой миграции Смоленской области Роман Романенков.

Рост числа вакансий понятен: на нашей земле появляются новые производства. Смоленская область достигла невероятного показателя – 95 миллиардов инвестиций в 2023 году. Как сообщил Михаил Мишустин, в России зафиксирован рекорд промышленного производства за последние 10 лет – именно в обрабатывающем секторе, вклады в производства которого выросли на 32% в нашем регионе.

О развитии инфраструктуры

По всей стране создано и отремонтировано более 31 тысячи километров шоссе в 2023 году, отметил Михаил Мишустин в отчёте о работе Правительства РФ. В Смоленской области обновили порядка 400 километров дорог. По итогу визита Михаила Мишустина в Смоленскую области и его встречи с Василием Анохиным дополнительно выделили 100 миллионов на ремонт улично-дорожной сети города Смоленска. В частности, за счёт этих средств обновили площадь Победы.

«При поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Смоленская область получила в 2023 году 2,3 миллиарда в рамках опережающего финансирования на дополнительный ремонт 90 км региональных и местных дорог области», – сообщил Губернатор Василий Анохин.

Кроме того, федеральный центр выделил около 550 миллионов на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества воды для смолян. За счёт этих средств ремонтируют сети тепло- и водоснабжения общей протяжённостью свыше 200 километров. Также благодаря поддержке Правительства РФ в 2023 году наш регион получил 533 миллиона на расселение граждан из аварийного жилья.

Как сообщил Михаил Мишустин, в российских регионах обновляют общественный транспорт: поставили около 5 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов в прошлом году. Что касается нашего региона, то при поддержке Правительства РФ появилось 97 автобусов в разных районах области, по федеральной программе дополнительно выделили более 60 школьных.

У новых транспортных средств большая вместимость и удобная оплата. Это подтверждают отзывы жителей города Смоленска, первых пассажиров: «Замечательные. Лучше, чем старые. Летом будет хорошо – кондиционер есть», «Честно говоря, открою вам тайну: первый раз сегодня еду, даже не знал, что карточку можно теперь к терминалу прикладывать!»

Ещё один из стратегических приоритетов – развитие транспортной доступности внутри России. За 6 лет обновят не менее 75 аэропортов, сказал Михаил Мишустин. Работа по возрождению гражданской авиации в Смоленской области уже началась. В ближайшее время по поручению Президента взлётная полоса аэродрома «Смоленск-Северный» будет оформлена в собственность региона, сообщил Василий Анохин.

Об образовании

По словам Михаила Мишустина, в текущем году в России планируется нарастить выпуск гражданских вертолётов почти на 30%. Между тем, кадры решают всё: в 2023 году СмолГУ впервые начал готовить специалистов в области ракето- и самолётостроения. Запуск сетевых программ с ведущими вузами России – один из итогов визита в Смоленскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Ранее с инициативой выступил Губернатор Василий Анохин.

«Эта история интересна выпускникам, причём выпускникам с достаточно высокими баллами по Единому государственному экзамену. Сейчас по сетевым программам у нас обучаются 50 студентов. Они уже сдали свою первую сессию и осваивают программу весеннего семестра», – рассказала менеджер офиса сетевых образовательных программ СмолГУ Наталья Филиппова, добавив, что на 50 мест претендовали 165 человек.

Также в отчёте о работе Правительства РФ за 2023 год Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году при поддержке бизнеса сформировано 60 образовательных кластеров. В целом программа «Профессионалитет» для подготовки специалистов в приоритетных отраслях охватывает около 900 колледжей, в том числе – строительный в Смоленске, на модернизацию которого направили 100 миллионов в прошлом году.

«Участие в федеральном проекте «Профессионалитет» принципиально изменило траекторию развития колледжа. Мы – стартовая площадка для молодых специалистов, которым теперь доступны современные кабинеты и лаборатории, а опытные мастера научат их работать на современном оборудовании и поделятся секретами профессионального становления», – отметила директор Смоленского строительного колледжа Анжелика Зенкина.