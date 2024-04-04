﻿Смоленская АЭС: атомщики сдали на переработку в 1-м квартале 2024 года около 75 кг пластика





1 апреля 2024 года в Десногорске — городе расположения Смоленской АЭС подвели итоги второго сезона экологического конкурса «Собирая, оберегай!».

Правила просты: выигрывает тот, кто сдает больше пластиковых отходов на переработку. Такой простой, но интересный механизм по привлечению внимания к проблемам загрязнения планеты пластиком придумали и реализовали добровольцы общественного объединения «Протон».

«В конкурсе мы участвуем второй раз. Первое участие было необычным, ведь сортировка мусора — дело не для ленивых. Для сдачи на переработку его важно не просто не выкидывать, но и очистить. Да и места он занимает немало. После того, как подвели итоги первого конкурса, мы просто не смогли остановиться и теперь весь пластик в нашем доме собирается «на автомате» в отдельный мешок. Как только ребята из «Протона»* объявляют конкурс — мы его сдаём. Конкурс, однозначно, мотивирует на очень важные дела», — поделилась участница конкурса Ксения Россянская.

За второй сезон удалось собрать 74,4 кг пластика. Если бы участники сдавали только пластиковые бутылки, то, чтобы собрать такой вес, потребовалось бы 1 815 бутылок объемом в 1,5 литра. За два сезона атомщики сдали на переработку 170 кг пластика (эквивалент — 4 146 бутылок).

Конкурс проводится каждый квартал, поэтому присоединиться к нему можно уже сегодня. В сообществе волонтеров «Протона» вы найдете информацию о том, какой пластик принимается на переработку и где расположен пункт его приема. Помогают волонтеры и с перевозкой пластика в пункт сбора для дальнейшей его переработки.

Смоленская АЭС, как и все предприятия Госкорпорации «Росатом», поддерживает активности волонтерского движения, ведь они способствуют росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан.

* «ПРОТОН» — это общественная организация, объединившая волонтёров-работников предприятий атомной отрасли, расположенных на территории г.Десногорск, таких как САЭС, СМАТЭ, САЭР, САЭС-Сервис.

Присоединиться к команде позитивно заряженных людей можно в сообществе https://vk.com/dobro_proton .

Сегодня создание комфортных условий жизни для граждан страны, в том числе, в части экологической безопасности — это одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности.

По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС