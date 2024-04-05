Итоги общественного наблюдения подтверждают – выборы Президента РФ прошли легитимно

27 марта на площадке Общественной палаты Российской Федерации, в рамках итогового совещания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием с региональными общественными штабами по наблюдению за выборами, состоялась презентация предварительных тезисов доклада Ассоциации НОМ «Выборы Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 г.: итоги общественного наблюдения».

3 апреля члены регионального штаба по наблюдению за выборами в Смоленской области обсудили основные тезисы доклада и поделились своими мнением.

Как подчеркнула председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина, итоги мартовских выборов Президента РФ отражают политическую волю российских избирателей.

«В голосовании приняло участие 87 397 569 избирателей — более 77 процентов от списочной численности избирателей. Самый высокий показатель явки на общефедеральные выборы в истории современной России, наряду с отсутствием значимых нарушений избирательного законодательства, открытостью и транспарентностью избирательных процедур, однозначно свидетельствует о легитимности их результата», — отметила Марина Проскурнина.

Комментируя предварительные тезисы доклада, члены общественного штаба также рассказали о работе регионального Центра общественного наблюдения, который был открыт в Смоленске 15-17 марта и в деятельности которого они также приняли непосредственное участие.

Ольга Марголина: член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Смоленской области по информационной политике и взаимодействию со СМИ, главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости», член Общественного штаба по наблюдению за выборами:

— Президентские выборы-2024 в Смоленской области стали рекордными по явке — проголосовали 74,33% избирателей. Это самый большой показатель за всю новейшую историю президентских выборов в регионе. Так, в 2018 году явка составляла 61,27%, в 2012 году — 59,4%, в 2008 году — 65,02%. Смоляне приходили на выборы целыми семьями — по три и даже четыре поколения. На выборах заметили не только именинников, но и молодожёнов. На избирательные участки шли люди разных возрастов. Активно голосовала молодежь, впервые исполнявшая свой гражданский долг. Было много людей старшего поколения. Так, на участок в Велижском районе пришла 101-летняя (!) Нина Дмитриевна. В Рославльском районе на дому проголосовала 103-летняя (!) Анна Ефимовна.

За ходом голосования следил региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами. В него вошли 20 человек – политологи, эксперты, журналисты. Все три дня я работала в Центре общественного наблюдения (ЦОН), созданном на базе штаба. В нем была организована онлайн-трансляция с избирательных участков. В ЦОН приходило множество гостей, проводились круглые столы с участием молодежи, общественников, депутатов. Сюда также приезжали международные наблюдатели из Республики Беларусь в составе Миссии наблюдателей от СНГ. Все они отмечали прозрачность и легитимность голосования. Выборы прошли открыто и честно.

Вера Рябкова: член Общественной палаты Смоленской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами:

— Для каждого из нас прошедшие выборы Президента РФ были важным событием, ведь они определяли будущее страны. Жители Смоленской области активно проявили свою личную гражданскую позицию, свой гражданский долг и почетное право на выбор. Штаб общественного наблюдения все эти дни работал в полную силу, прозрачно, и каждый активный гражданин мог поучаствовать в общественном наблюдении за прохождением процедуры голосования на избирательных участках. Радует, что молодежь не безучастна, ряды общественных объединений пополняются юношами и девушками с активной жизненной позицией.

Это наше единство, наш патриотизм, только вместе мы делаем шаг в верном направлении и понимаем, что от нашего выбора зависит сила и крепость Великой России.

Александр Иванов: Александр Иванов, член Экспертного клуба, Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС, член Общественного штаба по наблюдению за выборами:

— Несмотря на заявления западных стран о нелегитимности избирательной компании 2024 года, активным участием в выборах Президента РФ граждане доказали, что они за стабильность и уверенное будущее, за дальнейшее развитие демократии в стране, вместе с ее лидером – Владимир Владимировичем Путиным.

Открытости и честности избирательных процедур способствовала деятельность Общественного штаба по наблюдению за выборами созданного при Общественной палате Смоленской области, который подготовил более двух тысяч общественных наблюдателей. Весь период голосования за соблюдением законности выборов в самом Региональном штабе и на 722 избирательных участках в Смоленской области, следило профессиональное сообщество, которые не первый год и не первую избирательную компанию следят за процедурой выборов, проводя информационно-разъяснительную работу среди населения. За три дня выборов более 300 неравнодушных смолян смогли прийти в региональный штаб по наблюдению за выборами и в режиме реального времени следить за процедурой голосования на участках по всей Смоленской области.

Оценивая итоги выборов в Смоленской области в ходе Президентской компании 2024 г., можно отметить не только высокую явку и хороший результат в поддержку действующего президента страны, но и отсутствие нарушений. Этому способствовал профессионализм всех, кто организовывал, подготавливал и освещал избирательную компанию.

Особенно приятно было видеть огромное количество молодых людей, студентов, которые осознано шли на избирательные участки для голосования, многие из них воспользовалась услугой «Мобильный избиратель», так как являлись иногородними, не смогли проголосовать у себя на малой родине».

Подводя итоги обсуждения, Марина Проскурина отметила, что работа Общественного штаба будет продолжена – ведь в сентябре в регионе нас ожидает несколько избирательных кампаний – регионального и муниципального уровней.

«Продолжим работу общественного штаба, подготовку общественных наблюдателей, чтобы выборы в регионе по традиции прошли объективно, честно и легитимно», — подчеркнула председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами.