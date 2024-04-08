﻿Подходы к миграционной политике будут изменены





Президент РФ Владимир Путин дал поручение поменять подходы к миграционной политике в России. Пресечение незаконной миграции является приоритетным направлением деятельности МВД.

Глава государства возмутился, что «когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый пакет правонарушений, причем иногда и злостных».

«Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных», — подчеркнул президент.

При этом Путин назвал недопустимым провоцирование национальной и иной розни в России. «Недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее», — сказал президент.

Насколько острой для вашего региона является проблема нелегальной миграции? Какими методами, на ваш взгляд, следует наводить порядок в миграционной политике? Что следует при этом предпринять для недопущения провоцирования межнациональной розни?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Смоленская область как приграничный регион исторически и географически является многонациональным и многоконфессиональным регионом, дававшая приют десятками и сотням нации, народов и национальностей. В последнее время меняется этнический баланс многих территорий по всей России, и Смоленщина не является исключением. Эти изменения местами происходят достаточно болезненно, в частности, возникают конфликты на межнациональной почве. Хотя многие из них по сути являются всего лишь бытовыми.

По данным Всероссийской переписи 2021 г. на территории Смоленской области проживают лица более 130 национальностей и народностей. Среди них – русские, белорусы, украинцы, татары, евреи, латыши, поляки, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, гагаузы, даргинцы, лезгины, сирийцы и афганцы, турки, греки и др. На территории региона по состоянию на 1 января 2024 года в Смоленской области зарегистрирована 24 общественных национальных организаций. Благодаря большой работы, которая проводится национальными общественными организациями и Ассоциацией «Национальный конгресс Смоленской области», а также благодаря взвешенной политике Администрации Смоленской области и работе Общественной палаты области территория Смоленской области внешне спокойна в этом плане.

В настоящее время предпосылок к обострению социально-политической обстановки в регионе на национальной и религиозной почве не выявлено. Факты причастности национальных общественных организаций к распространению экстремистских идей с целью возбуждения религиозной или национальной розни, а также факты оказания финансовой, материальной или иной помощи экстремистским организациям в Смоленской области на отсутствуют. И что бы впредь избежать конфликтов на национальной и религиозной почве наряду с контролем и регистрацией прибывающих иностранцев и граждан ближнего и дальнего зарубежья, необходимо обучать собственное население терпимости и толерантности по отношению к другим нациям и народностям.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Миграционная ситуация в Смоленской области остаётся стабильной. Количество мигрантов в регионе не носит избыточный характер, их приезд не оказывает значительного влияния на криминогенную ситуацию в регионе. Местные органы власти принимают своевременные меры по контролю над миграцией и мониторингу ситуации в данном сфере, которые являются в целом достаточными. Миграция для Смоленской области в первую очередь является межрегиональной и внутрирегиональной и в меньшей степени международной, хотя можно отметить, например, приток иностранных студентов из Индии и выходцев из бывших стран СНГ, которые успешно открывают бизнес и интегрируются на рынке труда. В регионе следственным комитетом создана прямая телефонная линия по нарушениям в сфере миграции, по мере необходимости проводились рейды по выявлению нарушений в сфере миграции. Получение обратной связи от граждан и оперативное реагирование на обстановку позволяют осуществлять оперативный контроль за ситуацией в сфере миграции в Смоленской области.

Последние трагические события, связанные с ужасающим терактом в «Крокус Сити Холле», обострили общественную дискуссию по проблемам миграции. Встал вопрос о том, что необходимы дополнительные законодательные меры для контроля над ситуацией. Конечно, определённые меры потребуются. Количество мигрантов должно быть ограничено, нужны квоты на миграцию, разрешение на работу должно выдаваться в зависимости от того, нужен ли конкретный специалист российской экономике, для чего может потребоваться применение балльной системы для выдачи разрешений. Гражданство следует выдавать по общим правилам не ранее чем через 10 лет после переезда в Россию, что даст возможность убедиться в лояльности вновь прибывшего к российскому государству. В случае выявления фактов причастности нового гражданина к террористической деятельности в любых формах (в том числе в отношении тех, кто, как говорил в своё время Дмитрий Медведев, «для террористов суп варит и одежду стирает»), приобретённое гражданство должно прекращаться с принятием мер по депортации. Недопустимо создание этнических анклавов, для чего нужно выстраивать соответствующим образом политику по планированию градостроительства и городского пространства. Что касается визового режима, его можно ввести для тех государств Средней Азии, которые не пожелают участвовать в Евразийском экономическом союзе, для чего можно провести соответствующие консультации по дипломатической линии. Не стоит ожидать слишком многого от применения высоких технологий — камеры распознавания лиц и сбор биометрии, дактилоскопии, эти меры, как показывает практика, не являются панацеей для предотвращения терактов и иной криминальной активности. Но нужно усилить работу спецслужб по противодействию вербовке террористов в мессенджерах, которые становятся тихим омутом, в котором черти водятся. Видимо, нужны новые меры по оперативному внедрению в среду мигрантов с целью большего контроля за ситуацией. И, конечно, нужно активнее сотрудничать с зарубежными государствами, чтобы было понимание, кто приезжает в Россию, чтобы исключить переезд в Россию профессиональных преступников, лиц с криминальным прошлым, причастным к экстремистской деятельности. В то же время, надо понимать, что трудовые и гражданские права мигрантов должны быть полноценно защищены, для чего нужно вести работу с бизнесом и органами власти.

Конечно, нельзя допустить, чтобы в стране был нарушен межнациональный мир и согласие. Любые попытки посеять ненависть на межнациональной почве, религиозной почве, должны жёстко пресекаться, тем более если речь идёт о призывах к насилию по данным признакам. Должны проводиться мероприятия по укреплению дружбы народов на уровне школ, спортивных состязаний, культурных фестивалей, на которых должна пропагандироваться идея о том, что сильная Россия возможна только в случае единства всех народов, живущих здесь, а культурное разнообразие только обогащает Россию. Конечно, нужно отслеживать провокации, в том числе в интернете, которые ставят себе целью создать взрывоопасную ситуацию в данной сфере — достаточно вспомнить ситуацию в аэропорту Махачкалы в прошлом году. В целом, как мне кажется, принимаемых мер в данной области на данный момент достаточно, и власти успешно справляются с задачей недопущения провоцирования межнациональной розни.