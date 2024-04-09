Большое сердце маленького города

В Центральном дворце культуры сафоновцы собрались на торжество по случаю 72-й годовщины родного города.

С этим событием их поздравили Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Александр Анатольевич Царев, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Николаевна Захарова, благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова г. Сафоново, иерей Сергий Анатольевич Чайкин. Почетный гражданин Сафоновского района Смоленской области, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор Святослав Анатольевич Масютин.

На торжестве присутствовали депутаты Смоленской областной Думы Нина Михайловна Снытина, Любовь Александровна Ульянова.



Главе Сафоновского района Александру Цареву Нина Снытина вручила приветственный адрес от председателя Смоленской областной Думы, почетного гражданина Сафоновского района Игоря Ляхова.



Бурными овациями зрителей сопровождалось выступление хора Сафоновской детской школы искусств под руководством Ирины Егоровой, открывшее торжественной мероприятие. На торжестве выступили самодеятельные творческие коллективы, солисты ЦДК.

Как отметила ведущая торжества в честь дня рождения Сафонова Анастасия Деденкова, главной ценностью нашего города были и остаются его жители. А самым хорошим подарком для города в день его рождения становятся успехи и достижения нашей молодежи.

Накануне празднования Дня города подведены итоги традиционного районного конкурса «Лучший выпускник года». В нём приняли участие 11 выпускников профессиональных учебных заведений, общеобразовательных школ города и села.



Девять школьников городских и сельских школ приняли участие в конкурсе на звание лауреата премии имени Юрия Алексеевича Гагарина.

На торжестве в честь дня рождения города были награждены победители.







Дипломы и денежные премии Глава Сафоновского района Александр Царев вручил лауреатам премии «Юные таланты 2024 года» за отличные успехи в учении, выдающиеся достижения в творчестве, и активное участие в конкурсах, фестивалях и жизни школы. Заслуженные награды получили также победители XVIII районного конкурса WEB-проектов; тренеры и спортсмены, добившиеся наивысших спортивных результатов; победители ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства г. Сафоново.

Награждены и победители районного фотоконкурса «Семейные традиции»

Почётный гражданин Сафоновского района, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, действительный член (академик) Российской Академии Естественных наук Святослав Анатольевич Масютин вручил на торжестве в честь дня рождения города частные стипендии фонда помощи одаренным людям.

На торжестве присутствовала Татьяны Гляшова