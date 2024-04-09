﻿Смоленскую сельхозтехнику будут поставлять в Узбекистане





В Смоленскую область прибыла иностранная делегация. Глава региона Василий Анохин обсудили планы по взаимодействию на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым.

Губернатор сообщил, что стороны договорились проработать вопросы открытия дилерских центров «Рославльских тормозных систем» в стране, а также наладить поставки сельскохозяйственного оборудования «Смолсельмаша» и «Интеха».

Также в рамках визита делегации пройдут переговоры представителей смоленского и узбекского бизнеса, посещение предприятий в области.

«Организуем ответную бизнес-миссию в Узбекистан для обмена опытом и поиска новых партнеров. Республика Узбекистан занимает 6 место среди стран-импортеров продукции из Смоленской области. За прошлый год наш экспорт в страну вырос почти на 50%. Будем и дальше развивать наши деловые отношения», — отметил Василий Анохин.

Еще одной темой встречи стало культурное сотрудничество.

«Подготовим ряд совместных инициатив в этой сфере. Также реализуем туристические проекты и будем наращивать взаимный турпоток», — сообщил губернатор.

Василий Анохин поблагодарил коллег из Узбекистана за посещение Смоленской области и готовность к дальнейшему сотрудничеству. А еще пригласил фестиваль еды, «на котором обязательно должен быть представлен плов из вкуснейшего узбекского риса».

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В 2010-х годах в Смоленске были открыты отделение Посольства Республики Беларусь, Консульское агентство Польши, Визовый центр Литвы. К настоящему времени работа данных учреждений по разным причинам, связанным как с пандемийными ограничениями, так и с ухудшившейся международной обстановкой, прекращена или приостановлена. Кроме того, по объективным причинам прекращены отношения с бывшими городами-побратимами Смоленска Хагеном, Тюлем, Варшавой, Тарговиште. В связи с этим встаёт вопрос о том, какую международную деятельность должны вести Департамент международных связей Аппарата Правительства Смоленской области и созданное в 2010-х годах представительство МИД России в г. Смоленске в условиях, когда отношения со странами Запада, на которые в прошлом во многом была ориентирована деятельность данных структур, фактически сведены к нулю.

В этих условиях особую актуальность приобретает выстраивание отношений со странами СНГ. Это наши традиционные партнёры, с которыми Россию и Смоленщину связывают общность исторического прошлого, минимальные языковые барьеры, тесная связь культур и прочные хозяйственные связи, сохранившиеся ещё с советского времени. Приезд в Россию иностранной делегации Узбекистана во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым должен послужить хорошим стимулом для выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства с этой республикой. Во время президентства Шавката Мирзиёева Узбекистан стал более открытой страной с хорошими гарантиями для иностранных инвесторов, улучшившейся ситуацией с правами человека, либерализованной экономикой, политической системой и общественной жизнью, более выгодными условиями для ведения бизнеса. В последнее десятилетие экономика Узбекистана стабильно растёт на 5-7% в год, население страны удвоилось с конца 1980-х годов. Все эти факторы создают хорошие предпосылки для активизации внешнеэкономической деятельности с Узбекистаном, особенно если Узбекистан всё же решит со временем присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Многие смоленские предприниматели, не дожидаясь сигналов сверху, осознали преимущества данного быстро растущего рынка сбыта и самостоятельно наладили каналы сбыта продукции в Узбекистан, успешно ведут там торговлю.

Можно надеяться на то, что после приезда Посла Узбекистана в Смоленск и его встречи с Губернатором Смоленской области сотрудничество Узбекистана и Смоленской области серьёзно активизируется. Смоленские предприятия, включая «Рославльские тормозные системы», «Смолсельмаш», «Интех», должны получить более благоприятные возможности для расширения экспорта своей продукции по данному направлению, чему также будут содействовать планирующиеся бизнес-миссии. Большой интерес представляет и развитие сотрудничества в сфере туризма и культуры — увеличение числа туристических обменов должно дать новые возможности по обогащению представления людей о богатой культуре дружественной нам страны. Полагаю, что активизация сотрудничества может увеличить объёмы импорта узбекской продукции, включая одежду, текстильную продукцию, на смоленский рынок, что даст возможность смолянам приобретать больше качественной импортной продукции из Узбекистана по доступным ценам.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

С древнейших времен до начала XX века Смоленская губерния была типично аграрной с преобладанием крестьянского населения. Но с началом первой мировой войны (1914-1918 гг.) возникла необходимость выведения промышленных предприятий из прифронтовой полосы в глубь страны. В результате в Смоленск из Вильно были вывезены завод сельскохозяйственных машин «Вилия» (сейчас — завод КДМ имени Калинина на Витебском шоссе), выпускающий дорожную технику; Рижские главные железнодорожные мастерские (ныне — Рославльский вагоноремонтный завод).

С приходом советской власти регион из аграрного превращается в аграрно-индустриальный. Но традиции обработки земли сохранялись очень и очень долго, возводится Смоленский льнокомбинат, построены кожевенный завод в Вязьме, фосфоритный завод в Бычках, Козельский завод льнотрепальных машин, Смоленский метизный завод, Смоленская швейная фабрика и другие предприятия.

Война прервала аграрное и промышленное развитие региона, нанесла серьезный урон Смоленщине. В связи с этим в первые послевоенные годы шло активное восстановление производства в сфере металлообработки и машиностроения. Одновременно на территории региона создаются такие крупные предприятия, как «Аналитприбор», «Кристалл», «Искра», «Измеритель», завод радиодеталей, «Автоагрегатный», им. Калинина, «Диффузион», «Протон», а также электроламповый завод и завод холодильников. За период руководства Смоленской областью Иваном Ефимовичем Клименко (1969-1987 гг.) значительный успехи были достигнуты в льноводстве и развитии промышленности по первичной обработке льна, что позволило вывести регион в данной отрасли на ведущие места в РСФСР.

В истории региона, да и всей страны в целом, есть масса примеров взлетов и падений. И сейчас, когда Россия снова столкнулось с проблемами, стоит развивать и поддерживать российского производителя. В начале нового тысячелетия хочется видеть возрождение промышленности и сельского хозяйства Смоленского края.

Подписание соглашения между Смоленской областью и Республикой Узбекистан о проработке вопросов открытия дилерских центров «Рославльских тормозных систем», а также налаживания поставок сельскохозяйственного оборудования «Смолсельмаша» и «Интеха». Может стать той точкой отсчета, с которой начнется возрождение бывалого величия промышленности Смоленской области, что позволит создать рабочие места, предотвратив отток населения из региона.