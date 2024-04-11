Всем смертям назло

11 апреля День освобождения узников фашистских концлагерей

Младший сын Сашенька, родившийся в июле 1942 года, стал третьим ребенком в семье Столяровых. Его отца не призвали на фронт из-за инвалидности.

На глазах у родителей во время бомбежки в их дом угодил снаряд, засыпав землей младшего сынишку. Взрослые бросились откапывать его, не надеясь застать живым. Однако дитя родилось, что называется, в рубашке, оставшись целым и невредимым. А вот дом не смогли спасти, семью приютили соседи.

На этом испытания не закончились. В марте 1943 года Евдокию Столярову вместе с детьми угнали в фашистскую неволю. Малышей вместе с больными погрузили в повозку, довезли до станции Дорогобуж (сейчас это станция Сафоново). Понятно, что маленький Сашенька не помнит, как они ехали в товарных вагонах до станции Молодечно, как мать согревала детей собственным теплом, делилась последней крошкой, спасая от голодной смерти. Отца рядом не было, так как он находился в деревне у своих родных.

Обо всем этом Александр, бывший в ту пору младенцем, узнал позже от старшего брата Эдуарда и от матери.

Сердобольные белорусы, сами испытывающие нужду и голод, варили картошку для невольников, перебрасывая ее через колючую проволоку.

Этим временем фашисты чинили неслыханные зверства, не щадили ни женщин, ни детей. Концлагеря и гетто действовали практически в каждом районе Беларуси: всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто.

В ходе двух этапов операции «Багратион» нашим войскам с помощью белорусских партизан удалось освободить братскую республику от врага. Как писал специальный военный корреспондент газеты «Известия», Молодечно «был разрушен, разграблен немцами. На улицах безлюдно, большинство населения угнано гитлеровцами. По рассказам уцелевших жителей можно восстановить картину чудовищных немецких зверств в Молодечно. Город был превращен в застенок. Здесь находилось шесть концентрационных лагерей. Немцы обливали живых людей бензином и поджигали их. Они бросали детей в громадные чаны и заваливали их трупами расстрелянных. Дети гибли от удушения».

Каким-то чудом Евдокия Столярова вместе с выжившими земляками дождалась освобождения, вырвалась из фашистской неволи. Возвращались на Смоленщину где пешком, где в товарных вагонах, ужасаясь выжженным городам и селам, бедствиям людей.

Уже дома старшие дети Евдокии стали учиться в школе, а младший, Саша, ослабевший после пережитых испытаний, тяжело заболел корью. Однако судьба в очередной раз оказалась милостивой к мальчонке, пережившему взрывы снарядов, испытания голодом и холодом.

Ребенок войны, он был лишен детства. Вместе со взрослыми перенес все ужасы в застенках фашистского концлагеря, после возвращения в родной Дорогобуж жил в землянке, мечтал о горбушке хлеба. Однако в то время приходилось довольствоваться лепешками из сушеной крапивы, лебеды, растертого полевого хвоща.

Не случайно детям войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, были предоставлены социальные льготы. Не случайно эти люди спустя десятилетия после Победы в Великой Отечественной войне были награждены юбилейными медалями в честь Великой Победы.

Есть такие медали и у Александра Михайловича Столярова. Только он, скромный труженик, не носит их даже по праздникам. Хотя в митингах в честь Дня Победы участвовал, пока позволяло здоровье, памятью защитников Родины дорожит, знает цену, которую заплатил советский народ за свободу и независимость Родины.

В мирной жизни Александр Михайлович был высококлассным сварщиком-монтажником управления «Стальконструкция». Участвовал в возведении крупнейших предприятий в Рязани, Солигорске, строительстве заводов пластмасс, азотных удобрений на Смоленщине. В копилке его наград – медаль «За доблестный труд».

Вместе с женой Зинаидой Тимофеевной вырастил дочь и сына, дождался рождения внуков. Супруги прожили в браке 48 лет, поддерживая друг друга и мечтая о том, чтобы ужасы войны не повторились.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Александр Михайлович Столяров – из поколения детей войны

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