Смоленская АЭС вошла в тройку лучших предприятий – лидеров производственной системы «Росатом»

Коллектив атомной станции, применяя принципы непрерывного совершенствования, повышает уровень безопасности, качества и эффективности

Управляющий совет по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» по итогам 2023 года присвоил Смоленской станции статус «Предприятие – лидер ПСР». Атомная станция вошла в топ-3 среди 47 предприятий атомной отрасли, участвовавших в системном развитии Производственной системы «Росатом».

«Производственная система давно стала неотъемлемой частью нашей работы и дает серьезные результаты, – говорит директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Только в 2023 году с помощью методологии ПСР удалось оптимизировать ремонтную кампанию более чем на 30 суток, получить экономический эффект от реализации ПСР-проектов свыше 530 миллионов рублей. Сейчас развиваем цифровые компетенции, переходим на отечественные IT-платформы, чтобы сокращать трудозатраты персонала на рутинные операции, повышать производительность труда, доступность информации и скорость обработки данных».

Принципы бережливого производства Смоленская АЭС внедряет с 2007 года. Впервые высокий статус «Лидер ПСР» атомная станция получила в 2015 году и с тех пор ежегодно его подтверждает. Следующий шаг к повышению эффективности – переход в 2024 году на уровень цифрового ПСР-предприятия.

На уровне отрасли итоги развития Производственной системы «Росатом» в 2023 году подводили в два этапа. В декабре экспертная комиссия проверила выполнение индикаторов, установленных для предприятий – лидеров ПСР. Особенностью второго этапа стала оценка выбранных производственных процессов в контексте цифровых бережливых технологий.

«Одно из необходимых условий на пути к получению статуса «Цифровое ПСР-предприятие» – защита цифровых ПСР-образцов, и мы с этой задачей успешно справились, – отметила начальник отдела развития ПСР Елена Спасова. – Эксперты признали успешными представленные проекты «Обходы оборудования» и «Паспортизация». Оба созданы на базе ИT-системы управления техническим обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией (ТОРЭКС) – ключевого элемента программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом». Подтвердили 100%-ное достижение качественных критериев и количественных показателей. Всем индикаторам присвоен зеленый статус».

Технологии бережливого производства помогают не только совершенствовать работу предприятий, но и способствуют социально-экономическому развитию атомных городов, улучшению качества жизни людей. Опыт Смоленской АЭС как лидера ПСР тиражируется в медико-санитарной части №135. С 2018 года здесь реализуют проект «Бережливая поликлиника», а в 2022 году МСЧ Десногорска стала пилотной площадкой проекта «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах Росатома», который совместно реализуют госкорпорация «Росатом» и Федеральное медико-биологическое агентство России.

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Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС