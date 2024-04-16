﻿Десять лет назад начался конфликт в Донбассе





6 апреля 2014 года на востоке Украины начались события, положившие начало вооруженному конфликту в Донбассе. 7 апреля 2014 года в Донецке был создан Республиканский народный совет, который объявил о суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР).

На следующий день и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что на востоке Украины «будут проводиться антитеррористические мероприятия», а 15 апреля объявил о начале «силовой фазы» операции на востоке Украины. Так Киев начал силовую операцию против выразивших свое несогласие через мирные протесты.

«За 10 лет с начала военной агрессии Украины, направленной на нас, жителей Донбасса, эта страна пришла к упадку, деградировала и близится к полному распаду. Сегодня Украина — рассадник фашистской и неонацистской идеологии», — заявил председатель парламента ДНР Артем Жога.

Режим, пришедший к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году, сначала утратил доверие жителей Донбасса, а затем и часть территорий. Киевские власти устроили в регионе геноцид. «По мнению киевский клики, несогласие должно пресекаться на корню, а мирное волеизъявление людей — повод развернуть полномасштабные боевые действия. Именно подобное отторжение инакомыслия, попытки переписать историю нашего народа и привели Украину к развалу», — отметил он.

Как вы оцениваете события 2014 года в исторической перспективе? Правильно ли поступила Россия поддержав сопротивление жителей Донбасса геноциду со стороны Киева?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

События, произошедшие на Украине, стали следствием цепочки ошибочных решений в проведении перестройки в 1980-е — начале 1990-х годов и поведения прозападной, националистически ориентированной части украинской элиты после обретения суверенитета Украиной.

Проведённая в СССР перестройка была проведена с нарушением принципов законности и верховенства права. Республики стали ставить свои законы выше общесоюзных, что привело к обвалу общесоюзного правопорядка. Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был грубо нарушен во время подписания Беловежских соглашений, итоги общесоюзного референдума о сохранении СССР были проигнорированы. Разрешение многопартийности привело к выходу на политическую арену не партий, предлагавших достойные альтернативы для развития страны, а тех политических движений, которые были ориентированы на развал страны — никаких барьеров для их деятельности не было созданы. Деятельность КПСС была запрещена Ельциным — позднее Конституционный Суд признал данный указ не соответствующим конституции. А ведь КПСС до самого последнего времени была становым хребтом, на котором держалась страна и управление её экономикой. Вследствие указанных тенденций на Украине в ходе перестройки усилилась деятельность националистических сил — того же Народного руха, лозунги в поддержку котрого можно было видеть начертанными на улицах украинских городов. Затем начался снос памятников Ленину в ряде городов на западе Украины. Кравчук форсировал проведение Всеукраинского рефернендума 1 декабря 1991 года в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, дезинформировав украинских избирателей о реальных последствиях этого шага для украинцев, что ускорило развал СССР.

В дальнейшем украинская элита состояла из двух частей. Первая часть получала поддержку на юге и востоке страны. Её представители побеждали на выборах честным путём — например, в 1994 и 2010 годов. Эта часть элиты была готова к общественному диалогу, уважению русскоязычных избирателей, выстраиванию приемлемых отношений с Россией. Прозападная часть элиты могла приходить к власти только путём «майданов», как это было в 2004 и 2014 годах — она была не способна победить на честных выборах, поскольку имела поддержку в основном на западе страны и в столице. Поэтому она делала ставку на хаос и дестабилизацию страны, на националистов и Запад.

Критическим стало поведение Виктора Януковича в момент турбулентности — он начал проявлять колебания — то поддержит соглашение об ассоциации Украины с ЕС, то осуществит отмежевание от него, то применит силу против демонстрантов, то осудит правоохранителей за избыточную жестокость, то примет жёсткие законы против митингов, то откажется применять силу в момент, когда насилие захлёстывало Киев. Националисты и прозападная часть элиты увидели эти колебания и взяли власть путём незаконного государственного переворота. Разогретые националисты на майдане не желали и слышать ни о каких договорённостях с Януковичем, Запад наплевал на подписанное соглашение с Януковичем, после чего начался жёсткий период люстраций, «ленинопада», опусканий несогласных в мусорные баки, применения силы против мирного населения Донбасса, игнорирования воли жителей Донбасса, высказанной на референдуме, сожжения Дома профсоюза в Одессе. В дальнейшем запретили деятельность Коммунистической партии Украины, вещание русскоязычных каналов, русский язык был не только лишён статуса языка межрегионального общения, но его использование стало пресекаться в образовании, общественной жизни. Если Пётр Порошенко хотя бы декларировал свою приверженность Минским соглашениям, не имевший опыта государственной деятельности Зеленский отрёкся и от них. Затем пришло время запрета оппозиционных партий. Украина отказалась от Стамбульских соглашений — теперь даже на таких условиях урегулирование она не получит никогда, лишь утратив больше территории, потеряв больше людей на фронте в угоду США, а в ЕС и НАТО никто её не примет.

Прозападная, националистическая часть украинской элиты упустила шанс построить успешное государство по образцу Беларуси, где права русских полноценно защищены, Казахстана, где выстроены сильные институты и привлекаются инвестиции, или Киргизии, где революции не мешали элите осознавать необходимость сплочения юга и севера страны и придания русскому языку официального статуса. Тем самым Украина, в советское время имевшая мощнейшую экономику, пошла по тупиковому пути, не выстроив должным образом диалог с Россией и отказавшись учитывать мнение юго-востока в ходе государственного строительства.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

6 апреля 2014 г. 10 лет назад начался вооруженный конфликт на Донбассе. Все эти 10 лет народ Донбасса борется за свою независимость, рабочие, шахтеры, медики и учителя, в поддержку своей малой Родины добровольно записываются в отряды самообороны, организовывают митинги и акции протеста против современных нацистов, которые засели в Киеве.

В последние годы в странах Западной Европы, появилась тенденция «переосмысления» истории Второй мировой войны. Уроки истории наглядно показали, что нацизм надо уничтожать в самом зародыше, пока он не набрал силу. Именно при трусливом отношении Запада и поощрении агрессии была развязана вторая мировая война. Сегодня массированному вражескому огню подвергаются все крупные города Донбасса. Украинские нацисты при помощи США и многих Европейских государств продолжают уничтожать народ Донбасса. Используется тяжелое вооружение, запрещенное международными договорами, в том числе из реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», Точка «У». Начались эти страшные обстрелы еще до объявления спецоперации Россией, до 24 февраля 2022 г.

Сегодня люди европейских государств просто забыли об ужасах войны, о геноциде и Холокосте. Они говорят об этом как о легенде. Они просто не могут представить себя на месте людей, проживающих в течение 10 лет в этих жутких условиях страшной войны, которая может сегодня перерасти в III мировую войну. Сегодня за свои ошибки, за поддержку нацистов народ Украины расплачивается обнищанием и вымиранием. Нацистская идеология разрушает Украину и украинцев, делит людей на высшую и низшую расу, проводит национальные чистки, криминализацию экономики. Разорение и усиление зависимости Украины от западных спецслужб несет только войну.

Население Украины, заботливо подготовленное к самоубийству, не захотело разглядеть в новой власти хищного оскала фашистского зверя. Но не покорился народ Донбасса. Враг, как это неоднократно было в истории России, вдруг споткнулся о русский дух, о русский героизм донбассовцев.

Так что, рассуждая сегодня, можно ли было поступить в сложившейся ситуации иначе??? Ответ очевиден: решение Президента России Владимир Владимирова Путина поддержать борьбу жителей Донбасса и других русскоязычных территорий за право жить на своей земле, говорить на родном языке единственно правильное решение в сложившейся ситуации.