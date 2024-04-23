Вдохновение от наставников

Комиссия по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации и АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» проводят Национальный конкурс практик «Вдохновение от наставников: межнациональные и межрелигиозные отношения» (далее — конкурс).

Конкурс проходит в рамках программы «Вдохновение от наставников», которая реализуется в рамках деятельности федеральной инновационной площадки Минобрнауки России и включена в Единый календарь образовательных событий Минпросвещения России при поддержке заинтересованных органов власти.

Конкурс организуется в целях выявления лучших практик государственной национальной политики в области детства и образования, включающей формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно­нравственных ценностей.

Результатом Конкурса является создание условий для распространения (тиражирования) лучших практик, которые представляют собой в том числе просветительские и образовательные программы, методики, разработки, мероприятия, нормативные правовые акты и информационную продукцию.

Конкурс является одним из механизмов организации взаимодействия между федеральными, региональными органами власти, органами местного самоуправления, образовательными организациями, институтами гражданского общества для решения задач государственной национальной политики Российской Федерации.

Принять участие в конкурсе могут органы власти, органы местного самоуправления, организации и учреждения образования, молодёжной политики, культуры и иные заинтересованные юридические лица, в связи с чем номинации конкурса предусматривают несколько уровней: практика федерального, регионального, муниципального уровня и практика организации.

Прием заявок осуществляется до 25 мая 2024 года на сайте «Единыйурок.рф» в разделе «Вдохновение от наставников».

С подробной информацией о конкурсе возможно ознакомиться посредством обращения в техническую поддержку АНО «АПГИ» по электронной почте mail@eurok.org.

Контактное лицо: Коровина Ольга Сергеевна, заместитель директора по образовательной деятельности, тел.: +7 999 223 9996, e-mail: info@apgi.ru.





Положение

о Национальном конкурсе практик «Вдохновение от наставников: межнациональные и межрелигиозные отношения»

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, содержание и требования к участникам Национального конкурса практик «Вдохновение от наставников: межнациональные и межрелигиозные отношения» (далее — Конкурс). Настоящее Положение о конкурсе (далее — Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации» от 04.04.2005 № 32-ФЗ, указа Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. № 1666 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере национальной политики. Информация о Конкурсе публикуется на интернет-ресурсе у/шм’.единыйурок.рф (далее — интернет-ресурс). Рабочим языком Конкурса является русский язык — государственный язык Российской Федерации. Организатором Конкурса является Комиссия по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации и АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» (далее — Организаторы, Комиссия и АНО «АПГИ» соответственно). Оператором конкурса является АНО «Агентство поддержки государственных инициатив», в компетенцию которого входят разработка и утверждение условий проведения конкурса, не урегулированных настоящим Положением, а также функции технического оператора сайта конкурса и технической поддержки участников конкурса, в том числе и решение возникающих организационных вопросов. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и не предусматривает предварительного отбора к участию в Конкурсе. Требования к участникам и категории участников установлены пунктами 14 и 15 настоящего Положения. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящее Положение, предварительно уведомив друг друга. Организаторы Конкурса вправе привлекать органы власти и организации к проведению Конкурса в качестве соорганизаторов и партнеров исходя из интересов реализации Конкурса, в том числе с целью: организации отдельных составных частей Конкурса; организации специальных профильных номинаций Конкурса; организации награждения победителей Конкурса. При организации конкурса Организаторы придерживаются следующих принципов: открытость — сбор практик осуществляется среди всех заинтересованных сторон путем объявления организации отбора всеми доступными средствами и по всем информационным каналам. Практики по итогам отбора размещаются в интернет-ресурсе; объективность оценки — оценивание практик осуществляется участниками педагогического сообщества образовательного портала «Единыйурок.рф», занимающими должности педагогических, руководящих и иных работников в образовательных организациях, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также приглашенными экспертными сообществами на основании заранее разработанных критериев; возможность тиражирования практик — практики, размещенные в интернет-ресурсе, находятся в открытом доступе с целью предоставления возможности заинтересованным сторонам (федеральным и региональным органам власти, профильным организациям регионального и федерального уровней, образовательным организациям, иным организациям) ознакомиться с возможностью применения пракгик в своей деятельности, в том числе для дальнейшего распространения на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Конкурс организуется в целях выявления лучших практик государственной национальной политики в области детства и образования, включающей формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в соответствии с подпунктом «а» пункта 21.1 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666. Результатом Конкурса является создание условий для распространения (тиражирования) лучших практик в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, которые представляют собой в том числе просветительские и образовательные программы, методики, разработки, мероприятия, нормативные правовые акты и информационную продукцию. Конкурс является одним из механизмов организации взаимодействия между федеральными, региональными органами власти, органами местного самоуправления, образовательными организациями, институтами гражданского общества для решения задач государственной национальной политики Российской Федерации. Задачи Конкурса: выявление лучших практик; размещение отобранных пракгик в общедоступном интернст-рссурсс; обмен существующим опытом и тиражирование практик трудоустройства молодежи на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Принять участие в Конкурсе могут юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и представившие документы в соответствии с условиями Конкурса. К категориям участников Конкурса отнесены: федеральные органы государственной власти; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; государственные и муниципальные учреждения. Принимая участие в Конкурсе, участник, направляющий заявку на участие в Конкурсе, дает свое согласие па обработку и хранение персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Конкурса, размещения и распространения материалов о практике, вручения и доставки наград, публикации результатов Конкурса в интернет-ресурсе. Участник, направляющий заявку на участие в Конкурсе, предоставляет Организатору права на использование его изображения и логотипа организации, персональных данных, фотографий, презентаций для выступления, интервью или иных видеоматериалов, предоставленных для участия в Конкурсе, а также для распространения информации о практике на неограниченный срок. В целях организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет, который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов. В состав Организационного комитета входят представители организаторов конкурсов и партнёров конкурса при их наличии, а также экспертов, профессиональная деятельность которых напрямую связана с номинациями Конкурса. Состав Организационного комитета формируется Организаторами Конкурса. Распределение членов Организационного комитета но номинациям для оценивания практик на экспертном этапе Конкурса, установленного пунктом 18 настоящего Положения, осуществляется ответственным секретарем Организационного комитета. В соответствии с возможными категориями участия конкурсантов номинации Конкурса разделены на следующие уровни: практики уровня организаций — в указанной номинации принимают участие государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие соответствующие практики; практики муниципального уровня — в указанной номинации принимают участие органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, реализующие соответствующие практики; практики регионального уровня — в указанной номинации принимают участие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, реализующие соответствующие практики; практики федерального уровня — в указанной номинации принимают участие федеральные органы исполнительной власти и федеральные образовательные организации, реализующие соответствующие практики. Требования к практикам, заявленным на Конкурс: Заявка заполняется на русском языке. Заявка не должна содержать нецензурные или оскорбительные выражения либо несвязный набор символов, а также призывы к осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства Российской Федерации. Заявка не должна содержать грамматические, орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Содержание заявки должно соответствовать выбранной номинации Конкурса. Номинации Конкурса могут быть объединены, в случае если число участников будет недостаточным для создания конкурсной среды. По решению Организационного комитета могут быть введены дополнительные специальные номинации от партнеров Конкурса. Конкурс проводится в четыре этапа: Этап 1. Подача заявок на участие в Конкурсе. Участники Конкурса подают заявки в период с 1 марта по 15 мая на участие в Конкурсе путем заполнения соответствующей формы заявки через интернет-ресурс. Для подачи заявки необходимо заполнить соответствующие поля электронной формы в интернет-ресурсе Конкурса и приложить необходимые документы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Все разделы и поля формы заявки подлежат обязательному заполнению. После модерации, представляющей собой процесс первичной проверки практики на соответствие требованиям заполнения паспорта практики и соответствие законодательству Российской Федерации, заявка публикуется на сайте Конкурса. Этап 2. Оценка практик осуществляется по мере поступления опубликованных в интернет-ресурсе Конкурса заявок до 15 мая, в ходе голосования представителями педагогического сообщества образовательного портала «Единыйурок.рф» и оценки членом (-ами) Организационного комитета соответствия критериям, указанным в пункте 24 настоящего Положения. Этап 3. Объявление победителей конкурса осуществляется в ходе дистанционного мероприятия, проводимого Организаторами конкурса, 12 июня с информированием всех

участников конкурса на основе перечня победителей Конкурса, утверждённого Организаторами конкурса.

Победителями Конкурса объявляются 40 участников, набравшие максимальное количество баллов в номинации. Победители конкурса вправе принять участие в проведении дистанционного мероприятия в очном режиме.

Оценка практик осуществляется в соответствии со следующими критериями: «Оригинальность» — предполагает оценивание практики на основе не изученных полностью вопросов и путей их разрешения или предложений новаторского способа решения каких-либо проблем; «Соответствие нормативным требованиям» — предполагает оценивание практики в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании продолжительности реализации практики; «Полнота информации» — предполагает оценивание практики на основании реальных абсолютных и относительных требований к результатам практики; «Доступность для внедрения» — предполагает оценивание практики на основании возможности рассмотрения технологии практики как самостоятельного продукта для распространения в других организациях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; «Научная новизна и актуальность» — предполагает оценивание практики на основании представленной образовательной, научной или методической программы либо разработанной методики работы.

По каждому из пяти критериев оценивания практика может получить от эксперта до 10 баллов. По итогам работы эксперта (-ов) заявленная практика получит общее количество баллов от эксперта (-ов) по совокупности баллов за все критерии. Результаты голосования участников педагогического сообщества образовательного портала «Единыйурок.рф» составляют до 40 процентов от общего количества баллов, набранных участниками в ходе оценивая экспертами, то есть до 20 баллов.

Победители Конкурса будут награждены наградными документами от организаторов конкурса.

Общественными палатами субъектов Российской Федерации может быть принято решение о дополнительном награждении победителей конкурса из числа юридических лиц соответствующего субъекта Российской Федерации по согласованию с АНО «Агентство поддержки государственных инициатив».

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» и партнеров конкурса.

Приложение № 1

к Положению о Национальном конкурсе практик «Педагогическая лига: межнациональные и

межрелигиозные отношения»

Форма заявки на участие в Национальном конкурсе практик «Педагогическая лига:

межнациональные и межрелигиозные отношения»